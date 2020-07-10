İstanbullular dikkat! İşte en iyi plajlar

ALTINKUM PLAJI KAPASİTESİNİ YARIYA DÜŞÜRDÜ

Sarıyer Kadınlar Plajı, deniz, kumsal ve piknik alanının bir arada bulunduğu tesettürlü ve tesettürsüz tüm kadınların rahatlıkla deniz ve plaj keyfi yapacakları bir alan. Sarıyer ilçesinin Rumeli Kavağı mahallesindeki bulunan Altınkum Kadınlar Plajı tamamen kadınlara ayrılmış bir plaj. Altınkum Plajı'nın etrafı fiziksel yapı olarak korunaklı olduğundan ve diğer bir bölümü de branda ile çevrili olduğu için dışarıdan da görünmesi mümkün değil. Altınkum'da hem plaj hem de denizin içi tamamen kumdan oluşuyor. Plaj ismini de altın renkli bu kumunda alıyor.

