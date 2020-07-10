İstanbullular dikkat! İşte en iyi plajlar

İstanbullular'ın denize hasretini sona erdiren Avrupa ve Anadolu yakasındaki plajlar, 15 Haziran'dan itibaren 2020 yılı sezonunu açtı. Düzenli olarak deniz suyu temizlik oranları ölçülen ve gün boyu kumsalların temizlendiği Sarıyer Altınkum, Nakibey, Elmasburnu, Menekşe, Güneş, Caddebostan 1, 2, 3 plajlarında İstanbullular gönül rahatlığıyla deniz keyfini yaşayacak.
4 GÜN SADECE KADINLAR OLACAK
Beykoz ilçesinin turistik mahallesi Riva'da bulunan ve tatil için vatandaşların gözde yerlerinden olan Elmasburnu Tabiat Parkı, revize edilerek tekrar vatandaşların hizmetine sunuldu. 138 dönüm arazide kurulu olan tabiat parkı ve mesire alanı, 9 bin m2'lik yürüyüş alanı, 165 adet piknik ünitesi, mavi ve yeşil koylara bakan restoranı, büfesi, 2 adet çocuk parkı ve 29 adet locanın yer aldığı plajıyla piknik yapmak isteyen, gezmek isteyen ve denize girmek isteyen vatandaşları ağırlıyor.
Elmasburnu Plajı ayrıca önümüzdeki hafta itibariyle haftanın 4 günü sadece kadınlara yönelik hizmet verecek. Salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri sadece kadın vatandaşların kullanabileceği plajda personeller de kadın olacak.
ALTINKUM PLAJI KAPASİTESİNİ YARIYA DÜŞÜRDÜ
Sarıyer Kadınlar Plajı, deniz, kumsal ve piknik alanının bir arada bulunduğu tesettürlü ve tesettürsüz tüm kadınların rahatlıkla deniz ve plaj keyfi yapacakları bir alan. Sarıyer ilçesinin Rumeli Kavağı mahallesindeki bulunan Altınkum Kadınlar Plajı tamamen kadınlara ayrılmış bir plaj. Altınkum Plajı'nın etrafı fiziksel yapı olarak korunaklı olduğundan ve diğer bir bölümü de branda ile çevrili olduğu için dışarıdan da görünmesi mümkün değil. Altınkum'da hem plaj hem de denizin içi tamamen kumdan oluşuyor. Plaj ismini de altın renkli bu kumunda alıyor.
ADALAR'IN TEK AİLE PLAJI
Adalar'da hizmet veren 36 yıllık aile işletmesi Nakibey Plaj Tesisleri de misafirlerini bekliyor. Büyükada'nın tek aile plajı olan tesise yalnız gelen erkekler içeri alınmıyor. Plajdaki deniz kıyısı sığ olup, boy seviyesine kadar kumdur. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun 5 yıl boyunca her yaz dönemi 15 günde bir yaptığı deniz analizleri sonucunda Adalar'da Deniz Suyu "A" kalite olarak belirtilmişti.
MENEKŞE PLAJI ÜCRETSİZ
Menekşe Plajı: 630 metrelik plajda 200 şezlong, 300 şemsiye, 20 soyunma kabini, 10 duş, 20 WC, cankurtaran mobosu, 4 adet cankurtaran kulesi, 4 adet seyyar kule, cankurtaran personeli, büfe, emanet dolabı ve 120 araçlık otopark alanı bulunuyor. Plaj, ücretsiz hizmet veriyor.
Güneş Plajı: 840 metrelik plajda; 1200 şezlong, 1590 şemsiye, 25 WC, 144 soyunma kabini, 24 duş, 165 emanet dolabı, cankurtaran mobosu, 4 adet cankurtaran kulesi, cankurtaran personeli, güvenlik kabini, büfe ve 240 araçlık otopark bulunuyor. Plaj giriş ücreti 25 TL, öğrenciler için ise 12 TL. Şezlong kirası ise 10 TL.
Caddebostan-1: 450 metrelik plajda; 800 şezlong, 600 şemsiye, 8 duş, 18 soyunma kabini, cankurtaran mobosu, 3 cankurtaran kulesi, WC ve 2 büfe bulunuyor. Plaj giriş ücreti 25 TL, öğrenciler için 12 TL. Şezlong kirası ise 10 TL.
KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ HARFİYEN UYGULANACAK
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından plajlar için açıklanan tüm tedbirler İstanbul'da da harfiyen uygulayacak. Bu kapsamda plajlar, fiziksel mesafe kurallarına göre yeniden düzenlendi. Her plaj için fiziksel mesafeye göre bir kapasite belirlendi. Gün içinde de plajlarda sık sık denetim yapılarak, fiziksel mesafe kurallarına uymayan misafirler uyarılacak. Plajlara maskesiz gelen misafirler uyarılarak kendilerine maske verilecek. Plajdan ayrılan misafirlerin yerleri, dezenfekte uygulamalarının ardından yeni misafirlere tahsis edilecek. Tuvalet gibi alanlar her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek.
15 GÜNDE BİR DENETİMLER YAPILIYOR
İstanbul'daki plajlardan alınan deniz suyu numuneleri laboratuvarda analiz edildi. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce yapılan analizde 21 plaj "mükemmel olarak" olarak derecelendirildi. İl Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenen takvime göre yüzme sezonu boyunca yüzme alanlarından 15 günde bir su numuneleri alınarak Halk Sağlığı Laboratuvarlarında analizleri gerçekleştiriliyor. 'Mükemmel, iyi, kötü ve girilmesi yasak' olarak değerlendirilen plajlardaki verilere vatandaşlar yuzme.saglik.gov.tr adresinden ulaşabiliyor.
'MÜKEMMEL' 21 PLAJ
Verilere göre, Sarıyer'de Rumeli Kavağı Plajı, Demirciköy Uzunya Plajı, Kilyos Plajı, Büyükçekmece'de Mimar Sinan Sahili, Silivri'de Altın Orak Sitesi Önü, Semizkum Basınkent 4 Site Önü, Riva'da Elmasburnu Plajı, Şile'de Uzunkum Plajı, Uzunkum Plajı (Orta nokta) Uzunkum Plajı (Dere yanı) ve Akçakese Akkaya Plajı, 'Mükemmel' olarak derecelendirildi.
ADALAR MÜKEMMEL OLARAK İŞARETLENDİ
İstanbullular'ın sıkça tercih ettiği Adalar'da da deniz suyu analiz sonuçları geçen yılın aksine bu yıl iyi çıktı. Büyükada'da Halik Koyu Eskibağ Mesire Alanı Plajı, Aya Nikola Halk Plajı, Yörükali Plajı Önü, Nakıbey Plajı, Büyükada Su Sporları Kulübü Önü, Büyükada Kayıkhane Blue Beach Heybeliada'da Ada Beach Club Önü, Burgazada'da Burgazada Su Sporları Kulübü Önü, Kınalıada'da Kınalıada vapur iskelesi sağ taraf önü, Kınalıada Su Sporları Kulübü Önü 'Mükemmel' olarak işaretlendi.