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İzinsiz kazı yapan 3 defineci suçüstü yakalandı

Mardin'in Midyat ilçesinde define bulmak için izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

İHA
Giriş Tarihi: 10.7.2020 09:14 Son Güncelleme: 10.7.2020 09:29 ABONE OL
İzinsiz kazı yapan 3 defineci suçüstü yakalandı

Midyat İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında Çamyurt Mahallesi Köyiçi mevkinde bir evde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Alınan arama kararı ile söz konusu eve yapılan baskında Ü.A. (39), A.A. (33) ve Y.A. (28) define ararken suçüstü yakalandı. 5 metre derinliğinde ve 1 metre genişliğinde çukur açtığı tespit edilen 3 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kazıda kullanılan 2 adet hiltiye ve 1 adet balyoza el konulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İzinsiz kazı yapan 3 defineci suçüstü yakalandı
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