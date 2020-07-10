Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Sakarya'daki patlama ile ilgili açıklama

Bu kapsamda konunun hassasiyeti ve önemine binaen Ankara ve İstanbul İl Jandarma Komutanlıklarından özel eğitimli, konusunda uzman Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) personeli görevlendirilmiş, kontrolsüz 15 tondan fazla patlayıcı madde bulunarak aynı bölgede imhası gerçekleştirilmiş, olay günü sabah saatlerinde 1,5 ton patlayıcı madde, havai fişek ve saniyeli fitil imha edilmiştir. Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecrasında yer aldığı gibi bölgede görevli jandarmanın kanunla kendisine verilmeyen bir yetki veya görevi yerine getirmesi veya kullanması söz konusu değildir. Sorumluluk bölgesinde meydana gelen patlamada, yapılması gereken adli ve idari tüm iş ve işlemler ilgili mevzuat gereği İl Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığının emir ve talimatları doğrultusunda Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca yerine getirilmiştir.