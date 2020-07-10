Jandarmanın uyarısına rağmen maske takmayan vatandaşa 900 lira ceza!

"HASTA OLDUĞUM İÇİN TAKMIYORUM"

Öte yandan durdurulan diğer bir minibüste ise hasta olduğunu söyleyen ve bu yüzden maske takmadığını iddia eden Duygu Kaymaz da maske takmadığı gerekçesiyle 900 TL idari para cezasına çarptırıldı.