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Jandarmanın uyarısına rağmen maske takmayan vatandaşa 900 lira ceza!

Maske takmayan vatandaşlar ile jandarma ekipleri arasındaki diyaloglar şaşkına çevirdi. 'da Jandarma trafik ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıtlarda sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. Denetlemede maskeyi uygun şekilde takmayı ısrarla reddeden bir vatandaş ise ceza yedi. Bir başka toplu taşıma aracındaki kadın ise maske takması konusunda uyarıldığında hastalığı olduğunu ve bu yüzden takmadığını söyledi

İHA
Giriş Tarihi: 10.7.2020 11:30 ABONE OL
Jandarmanın uyarısına rağmen maske takmayan vatandaşa 900 lira ceza!

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıtlarda sosyal mesafe denetimi yaptı.

Jandarmanın uyarısına rağmen maske takmayan vatandaşa 900 lira ceza!

Yapılan denetlemede otobüs ve minibüsler durdurularak maske ve sosyal mesafe kontrolü yapıldı.

Jandarmanın uyarısına rağmen maske takmayan vatandaşa 900 lira ceza!

Ekiplerin denetleme yaptığı bir otobüste maskesini uygun takmayan ve sadece ağız kısmını kapatan Beyaz Koç, jandarmanın uyarılarına rağmen maskeyle burnunu kapatmamakta ısrar edince Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten idari para cezasına çarptırıldı.

Jandarmanın uyarısına rağmen maske takmayan vatandaşa 900 lira ceza!

"HASTA OLDUĞUM İÇİN TAKMIYORUM"

Öte yandan durdurulan diğer bir minibüste ise hasta olduğunu söyleyen ve bu yüzden maske takmadığını iddia eden Duygu Kaymaz da maske takmadığı gerekçesiyle 900 TL idari para cezasına çarptırıldı.

Jandarmanın uyarısına rağmen maske takmayan vatandaşa 900 lira ceza!
Jandarmanın uyarısına rağmen maske takmayan vatandaşa 900 lira ceza!
Jandarmanın uyarısına rağmen maske takmayan vatandaşa 900 lira ceza!
Jandarmanın uyarısına rağmen maske takmayan vatandaşa 900 lira ceza!
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Jandarmanın uyarısına rağmen maske takmayan vatandaşa 900 lira ceza!
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