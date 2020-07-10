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Kaçırdıkları araç ile yaptılar

Sivas'ta 18 yaşındaki genç, izinsiz olarak aldığı babasına ait otomobille takla attı, sürücü ve araçta bulunan 3 genç hafif şekilde yaralandı.

İHA
Giriş Tarihi: 10.7.2020 12:35 ABONE OL
Kaçırdıkları araç ile kaza yaptılar

Edinilen bilgiye göre, Sivas merkeze bağlı Bademkaya köyünde gerçekleşti. Kazada 18 yaşındaki sürücü H.Y. babasına ait 58 ABA 726 plakalı araçla köyden şehir merkezine seyir halindeyken yoldan çıkarak takla attı. Şarampole devrilen Renault marka araçtaki sürücü ve yanında bulunan B.K.(17), E.K.(16) ve H.Y(16) hafif şekilde yaralandı.

ARAÇ, SÜRÜCÜ GENCİN BABASINA AİT

H.Y'nin(18) tedavisi olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Diğer gençler ise olay yerinde ayakta tedavi gördü. Sürücü H.Y'nin(18) babasına ait otomobili izinsiz olarak aldığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaçırdıkları araç ile kaza yaptılar
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