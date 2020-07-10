Kadına şiddeti milli antrenör önledi

Olay 30 Haziran günü saat 20.30 sıralarında Bağcılar'da meydana geldi. İddiaya göre sevgilisi olduğu belirtilen adamdan kaçarak Özbekistan'a gitmek isteyen genç kadın, adam peşine takılınca yaşadığı korkuyla valizleriyle birlikte Kick Boks Milli Takım Başantrenörü Cemal Daşdan'ın salonuna sığındı. Bir süre sonra ise genç kadının kendisinden kaçtığı Özbek uyruklu kişi koşarak salon önüne geldi. Sonrasında salona hızla girerek kadının olduğu odaya yönelen Özbek adamı antrenör Daşdan yere yatırarak kadından uzaklaştırdı. Daşdan, adamı etkisiz hale getirince korkudan ağlayan kadın, masanın arkasına geçti. İddiaya göre kadının pasaportunu alarak ülkesine gitmesini engellemek isteyen adam, pasaportun olduğunu düşündüğü çantayı alarak kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.