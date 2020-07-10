Karpuz nasıl seçilir? İyi ve kelek karpuz nasıl anlaşılır?

Tüm dünyada tüketimi fazla olan meyvelerden olan karpuz meyvesi, otsu ve sürüngen gövdeli bir meyve türüdür. Kabakgiller ailesine üye olan bu meyve iri ve çok lezzetli bir meyvedir. Ülkemizde Anadolu bölgesinde Diyarbakır şehrinde, Akdeniz bölgesinde Adana ilinde yetişen bir bitkidir. Bu meyvenin vitamin ve mineraller ile antioksidan besin ögeleri açısından zengin bir kaynak olan karpuz, bu özelliği sayesinde sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır. Karpuza kırmızı rengini veren likopen maddesi de insan sağlığı açısından faydalı bir maddedir. Likopen maddesi kanseri önleyici etkisi vardır. Türkiye, dünya karpuz üretiminde ikinci sırada yer almaktadır, birinci sırada ise Çin bulunmaktadır. Karpuzun iyi olup olmadığını nasıl anlayacaklarını araştıran vatandaşlar bu konuda bilgi sahibi olmak istiyor. Karpuzun iyi olduğu nasıl anlaşılır? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İşte detaylar.

KARPUZ NASIL SEÇİLİR?

Hem çok lezzetli oluşu ile hem de sağlığa olan faydası ile bilinen karpuz meyvesinin nasıl seçileceğini çoğu insanlar bilmez fakat çiftçiler karpuzu "cinsiyetlerine göre" ayırarak seçerler. Bu bitki türünden uzun ve oval karpuzlar erkek olarak bilinir, yuvarlak olan karpuzlar ise dişi olarak bilinmektedir. Eğer ki erkek karpuz seçerseniz daha sulu, dişi karpuzdan seçmiş olursanız ise daha bir şirin ve tatlı olur.

İYİ KARPUZ NASIL ANLAŞILIR?

İri ve kalın bir tabakaya sahip olan karpuz meyvesi, içeriğinde bulunan potasyum ve magnezyum kaynağı bakımından zengin olması kan basıncı üzerinde etki göstermektedir. Ayrıca içerindeki sitrulin ve argininin kalp sağlığını korumayı sağlayan faydalı bir meyvedir. Bir manavda, pazarda veya bir markete gittiğiniz zaman karpuzun iyi olup olmadığını anlamanız bir bakışta öğrenebilirsiniz.

Eğer karpuzda örümcek ağı gibi benzeyen çatlaklar ve kahverengimsi noktalar mevcutsa bu karpuzun büyürken arılar tarafından çokça ziyaret edildiği anlamına gelir. Bu kahverengimsi lekeler ve örümcek ağı gibi çatlaklar ne kadar çok ise karpuz da olgunlaştıkça o kadar lezzetli ve tatlı olmaktadır. Kısacası bu çatlaklar karpuzun olgunlaşmış olduğu ve lezzetli olduğu anlamına gelmektedir.

KARPUZUN İYİ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Eğer karpuzda örümcek ağına benzeyen çatlaklar ve kahverengi noktalar varsa bu karpuzun lezzetli olduğu anlamına gelir. Karpuz seçerken özellikle de karpuzun büyürken yere değdiği bölge yani alt bölümü ne kadar çok sarı ise bu o kadar lezzetli demektir. Tam olgunlaşmış karpuzlarda bu sarı rengi görebilir, lezzetine doyamayabilirsiniz. Daha beyaza yakın olan karpuzlarda aynı lezzeti yakalayamazsınız. Karpuz seçiminde halk arasında "karpuz ne kadar büyükse o kadar olgundur" diye söyleyiş vardır. Fakat büyük karpuz her zaman iyi çıkar diye bir durum yoktur. Tam tersine alacağınız karpuzun ne çok büyük ne de çok küçük olmamasına dikkat etmek gerekir. Karpuz mutlaka boyutuna göre ağır olmalı. Karpuzun iyi olduğunu anlamanın yollarından birisi de karpuzun sapı ile onun iyi olup olmadığını anlayabiliriz. Eğer karpuzun sapı kurumuşsa karpuz olgundur. Bu meyvenin eğer sapı kuru değil ve yeşil renkte ise karpuz daha olgunlaşmadan toplanmış anlamına gelmektedir.

Karpuzun faydaları ve zararları nelerdir? Karpuz neye iyi gelir?