KİM market çalışma saatleri: 2020 KİM market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar...

Müşteri memnuniyeti esasıyla 1986 yılından bu yana hizmet veren KİM marketler zinciri İstanbul, İzmir, Edirne, İzmit, Tekirdağ ve pek çok ilimizde bulunan mağazalarıyla 2500'ü aşkın çalışanıyla birlikte halkımıza hizmetlerini sürdürüyor. Diğer yandan alışverişe çıkacak olanlar KİM market çalışma saatleri ile ilgili olarak 2020 KİM market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorusunun yanıtlarını merak ediyor.

KİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

KİM marketten alışveriş yapmayı planlayanlar KİM market açılış ve kapanış saatlerini ve hafta sonları çalışıp çalışmadığını öğrenmek istiyor. İşte 2020 KİM market çalışma saatleri ve diğer tüm detaylar…

KİM MARKET SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Türkiye genelinde hizmet veren tüm KİM marketler sabah saat 08.00'da vatandaşlarımızın alışveriş yapmasına açılıyor.

KİM MARKET SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Ülke genelinde vatandaşlarımıza hizmet sunan tüm KİM marketler saatler 22.00'ı gösterdiğinde kepenk kapatarak paydos etmektedir.

KİM MARKET HAFTA SONLARI ÇALIŞIYOR MU?

Haftanın 7 günü (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar) sabah saat 08.00 ve 22.00 arasında hizmet vermektedir.

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