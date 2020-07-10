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'da hareketli dakikalar! İki grup arasında silahlı çatışma: 9 yaralı, 5 gözaltı

'nın Karatay ilçesinde çarşıda hareketli dakikalar yaşandı. Esnaf ile müşterilerin olduğu çarşıda, iki grup arasında silahlı kavga çıktı. 2'si ağır 9 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Olay anında vatandaşlar korkuya kapıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 10.7.2020 15:56 Son Güncelleme: 10.7.2020 16:01 ABONE OL
Konya'da hareketli dakikalar! İki grup arasında silahlı çatışma: 9 yaralı, 5 gözaltı

Olay, saat 12.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Selimiye Caddesi'nde meydana geldi. Melike Hatun Çarşısı'nda, aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup, bilinmeyen nedenle kavga etti.

Konya'da hareketli dakikalar! İki grup arasında silahlı çatışma: 9 yaralı, 5 gözaltı

Taraflar, esnaf ve müşterilerin yoğun olarak bulunduğu alanda birbirlerine silahlarla ateş açtı. Olayda 4'ü bölgeden geçen toplam 9 kişi, çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

Konya'da hareketli dakikalar! İki grup arasında silahlı çatışma: 9 yaralı, 5 gözaltı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adem Ç. (32), Cumali K. (47), Hüseyin Ç. (57), Bayram B. (33), Nurdoğan B. (37), Emrullah T. (39), M.Ş. (16), İsmail Y. (22) ve Zeynep Y. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Konya'da hareketli dakikalar! İki grup arasında silahlı çatışma: 9 yaralı, 5 gözaltı

Tedaviye alınan yaralılardan Adem Ç. ve Cumali K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Konya'da hareketli dakikalar! İki grup arasında silahlı çatışma: 9 yaralı, 5 gözaltı

Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olaya karıştıkları tespit edilen 5 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Konya'da hareketli dakikalar! İki grup arasında silahlı çatışma: 9 yaralı, 5 gözaltı
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Konya'da hareketli dakikalar! İki grup arasında silahlı çatışma: 9 yaralı, 5 gözaltı
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