Konya'da hareketli dakikalar! İki grup arasında silahlı çatışma: 9 yaralı, 5 gözaltı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adem Ç. (32), Cumali K. (47), Hüseyin Ç. (57), Bayram B. (33), Nurdoğan B. (37), Emrullah T. (39), M.Ş. (16), İsmail Y. (22) ve Zeynep Y. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.