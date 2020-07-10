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Köpeği defalarca bıçakladı! Sebebi kan dondurdu...

'ın Kuşadası ilçesinde, evinin önünde havlayıp, kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle sokak köpeğini bıçaklayan Volkan A. (30) gözaltına alındı. Çevredekilerin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı köpek, polis ekiplerince veterinere götürüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 10.7.2020 12:19 Son Güncelleme: 10.7.2020 12:27 ABONE OL
Evin önünde havladı diye köpeği bıçakladı

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Kadınlardenizi Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede büfe işleten Volkan A., iddiaya göre, evinin önünde havlayarak kendisini rahatsız eden sokak köpeğine bıçakla saldırdı.

Evin önünde havladı diye köpeği bıçakladı

Sol bacağından yaralanıp, sokak ortasında inleyen köpeği görenler, yanına koştu.

Evin önünde havladı diye köpeği bıçakladı

ÇEVREDEKİLER İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevredekilerin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı köpeği tedavisi için veterinere götürdü. Volkan A. ise gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Köpeği defalarca bıçakladı! Sebebi kan dondurdu...
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