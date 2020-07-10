Kumar oynayan 5 kişiye 15 bin TL para cezası

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Yeni Mahalle İnönü Caddesi üzerinde bulunan C.B.'ye ait kıraathanede yaptıkları uygulamada, A.K., A.B. ve iş yeri sahibi C.B.'nin aynı masada kumar oynadığı tespit edildi. Masa üzerinde de 200 adet okey taşı, 173 adet değişik renklerde oyun pulları ile 83 adet iskambil kağıdı olduğu görüldü.

15 BİN 85 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI



A.K., A.B. ve C.B. hakkında "Kumar Oynamaktan", "Emre Aykırı Davranmaktan" ve "Covid-19 Tedbirlerine Uymamaktan", Y.A. ve A.U. isimli şahıslar hakkında ise "Emre Aykırı Davranmaktan" gerekli idari işlem uygulanarak, toplamda 15 bin 85 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca iş yeri sahibi C.B. hakkında da gerekli adli işlem başlatıldı.