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’da operasyonu: 6 gözaltı

’da yapılan operasyonda çok sayıda ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda, ruhsatsız av tüfekleri, ruhsatsız tabancalar, kuru sıkıdan bozma işlem görmüş tabancalar, havalı tüfek, 130 tabanca mermisi, 30 tüfek kartuşu ve silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

İHA
Giriş Tarihi: 10.7.2020 23:50 ABONE OL
Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı
Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ile Aslanapa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bazı kişilerin yurda kaçak silah ile mermi soktukları ve yasa dışı silah üretimi yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda, 12 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 4 kuru sıkıdan bozma işlem görmüş tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 1 havalı tüfek, 130 tabanca mermisi, 30 tüfek kartuşu ve silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında, "silah kaçakçılığı ve yasa dışı silah imal etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.
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Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı
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