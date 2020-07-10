Markette alacak verecek tartışması: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziosmanpaşa ilçesi Karayolları Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir markette dün 14.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan market sahipleri ile komşuları arasında tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönüşen tartışma marketten sokağa taştı. İddiaya göre market sahibi Zekeriya Mohamad Alahmad ve ağabeyi ile 3 komşusu arasında yaşanan kavgada market sahibi 3 kişiyi bıçakla yaraladı.

SOPALI BIÇAKLI KAVGA KAMERADA

İki grup arasında yaşanan meydan kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sopalarla ve bıçaklarla birbirlerine saldıran şahısların bir anda kaçıştığı, yaralı şahısların kanlar içerisinde yerde yattığı görünüyor. Toplam 3 kişiyi yaralayan saldırganın elinde bıçakla yürüdüğü görüntülerde, yaralıların minibüsle hastaneye götürüldüğü anlar da göze çarpıyor.

BİR ÜST SOKAKTA YAKALANDILAR

Olayla ilgili çalışma başlatan Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği dedektifleri iki şüphelinin peşine düştü. Kavganın hemen ardından üst sokağa kaçtığı öğrenilen Suriyeli market sahibi Zekeriya Mohamad Alahmad ve ağabeyi yakalandı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralılardan Eızzeddın B. ve Zaım El S'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Huseyın Abdulkadır'ın ise hayatını kaybettiği aktarıldı. Asayiş Büro'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.