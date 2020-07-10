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ve durakları 2020: Marmaray ilk seferi saat kaçta başlıyor, son seferi saat kaçta? !

Türkiye'nin en önemli ulaşım projelerinden birisi olan Marmaray (Gebze Halkalı banliyö tren hattı) hakkında en çok merak edilen konulardan birisi olarak 2020 çalışma ve sefer saatleri öne çıkıyor. Gebze ve Halkalı arasında hizmet veren YHT durakları da barındıran bu banliyö treni, ilk ve son sefer saati aralığında gün içerisinde on binlerce vatandaşı vatandaşı taşıyor. Bu noktada, Marmaray'ın hafta içi ve hafta sonu sefer saatleri bilgisi de önem arz ediyor. Peki, Marmaray saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Gebze Halkalı banliyö treni ilk ve son seferi kaçta? İşte, 2020...

Giriş Tarihi: 10.7.2020 16:01 ABONE OL
Marmaray çalışma saatleri ve durakları 2020: Marmaray ilk seferi saat kaçta başlıyor, son seferi saat kaçta? Marmaray sefer saatleri!

İstanbul'da toplu taşıma denildiğinde akıllara gelen ilk seçenek olan Marmaray hakkında en çok araştırılan konuların başında 2020 çalışma saatleri ve sefer saatleri bilgisi geliyor. Milyonlarca vatandaşın tercih ettiği Halkalı Gebze banliyö treni hattının hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri bilgisi, vatandaşların araştırdığı başlıklardan birisi durumunda. Öyle ki, üzerinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) durakları da barındıran bu ulaşım aracı ilk ve son sefer saati dahil olmak üzere günde on binlerce kişiyi taşıyor. Bu yüzden de açılış ve kapanış saati oldukça merak ediliyor.

MARMARAY ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Haberimiz aracılığıyla, Gebze Halkalı banliyö treni olarak da bilinen 2020 Marmara çalışma saatleri hakkında bilgi edinebilir; ilk seferin kaçta başladığını ve son seferin saat kaçta yapıldığını öğrenebilirsiniz.

MARMARAY İLK VE SON SEFERİ SAAT KAÇTA?

  • Gebze - Halkalı (İlk tren 06.00)
  • Gebze - Halkalı (Son tren 22.15)
  • Halkalı - Gebze (İlk tren 06.00)
  • Halkalı - Gebze (Son tren 21.56)
  • Maltepe - Zeytinburnu (İlk tren 06.09)
  • Maltepe - Zeytinburnu (Son tren 23.37)
  • Zeytinburnu - Maltepe (İlk tren 05.50)
  • Zeytinburnu - Maltepe (Son tren 23.19)

MARMARAY DURAKLARI

  1. Gebze
  2. Darıca
  3. Osmangazi
  4. Fatih
  5. Çayırova
  6. Tuzla
  7. İçmeler
  8. Aydıntepe
  9. Güzelyalı
  10. Tersane
  11. Kaynarca
  12. Pendik
  13. Yunus
  14. Kartal
  15. Başak
  16. Atalar
  17. Cevizli
  18. Maltepe
  19. Süreyya Plajı
  20. İdealtepe
  21. Küçükyalı
  22. Bostancı
  23. Suadiye
  24. Erenköy
  25. Göztepe
  26. Feneryolu
  27. Söğütlüçeşme
  28. Ayrılıkçeşmesi
  29. Üsküdar
  30. Sirkeci
  31. Yenikapı
  32. Kazlıçeşme
  33. Zeytinburnu
  34. Yenimahalle
  35. Bakırköy
  36. Ataköy
  37. Yeşilyurt
  38. Yeşilköy
  39. Florya Akvaryum
  40. Florya
  41. Küçükçekmece
  42. Mustafa Kemal
  43. Halkalı

MARMARAY KAÇ DAKİKADA BİR GELİYOR?

Marmaray trenleri Gebze-Halkalı-Gebze arasında 10 vagonlu setlerle 15 dakika aralıklarla, Maltepe-Zeytinburnu-Maltepe trenleri 10 vagonlu setlerle 8 dakika aralıklarla çalışmaktadır.

MARMARAY KAÇ DAKİKADA GİDİYOR?

Gebze'den Halkalı'ya seyahat süresi 185 dakikadan 115 dakikaya inmiştir. Bakırköy'den Bostancı'ya 37 dakika gidilmekle beraber, Söğütlüçeşme-Yenikapı'nın seyahat süresi ise 12 dakika olmuştur.

MARMARAY ÜCRET TARİFESİ 2020

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Marmaray çalışma saatleri ve durakları 2020: Marmaray ilk seferi saat kaçta başlıyor, son seferi saat kaçta? Marmaray sefer saatleri!
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