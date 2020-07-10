Marmaray çalışma saatleri ve durakları 2020: Marmaray ilk seferi saat kaçta başlıyor, son seferi saat kaçta? Marmaray sefer saatleri!

İstanbul'da toplu taşıma denildiğinde akıllara gelen ilk seçenek olan Marmaray hakkında en çok araştırılan konuların başında 2020 çalışma saatleri ve sefer saatleri bilgisi geliyor. Milyonlarca vatandaşın tercih ettiği Halkalı Gebze banliyö treni hattının hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri bilgisi, vatandaşların araştırdığı başlıklardan birisi durumunda. Öyle ki, üzerinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) durakları da barındıran bu ulaşım aracı ilk ve son sefer saati dahil olmak üzere günde on binlerce kişiyi taşıyor. Bu yüzden de açılış ve kapanış saati oldukça merak ediliyor.

MARMARAY ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Haberimiz aracılığıyla, Gebze Halkalı banliyö treni olarak da bilinen 2020 Marmara çalışma saatleri hakkında bilgi edinebilir; ilk seferin kaçta başladığını ve son seferin saat kaçta yapıldığını öğrenebilirsiniz.

MARMARAY İLK VE SON SEFERİ SAAT KAÇTA?

Gebze - Halkalı (İlk tren 06.00)

Gebze - Halkalı (Son tren 22.15)

Halkalı - Gebze (İlk tren 06.00)

Halkalı - Gebze (Son tren 21.56)

Maltepe - Zeytinburnu (İlk tren 06.09)

Maltepe - Zeytinburnu (Son tren 23.37)

Zeytinburnu - Maltepe (İlk tren 05.50)

Zeytinburnu - Maltepe (Son tren 23.19)

MARMARAY DURAKLARI

Gebze Darıca Osmangazi Fatih Çayırova Tuzla İçmeler Aydıntepe Güzelyalı Tersane Kaynarca Pendik Yunus Kartal Başak Atalar Cevizli Maltepe Süreyya Plajı İdealtepe Küçükyalı Bostancı Suadiye Erenköy Göztepe Feneryolu Söğütlüçeşme Ayrılıkçeşmesi Üsküdar Sirkeci Yenikapı Kazlıçeşme Zeytinburnu Yenimahalle Bakırköy Ataköy Yeşilyurt Yeşilköy Florya Akvaryum Florya Küçükçekmece Mustafa Kemal Halkalı

MARMARAY KAÇ DAKİKADA BİR GELİYOR?

Marmaray trenleri Gebze-Halkalı-Gebze arasında 10 vagonlu setlerle 15 dakika aralıklarla, Maltepe-Zeytinburnu-Maltepe trenleri 10 vagonlu setlerle 8 dakika aralıklarla çalışmaktadır.

MARMARAY KAÇ DAKİKADA GİDİYOR?

Gebze'den Halkalı'ya seyahat süresi 185 dakikadan 115 dakikaya inmiştir. Bakırköy'den Bostancı'ya 37 dakika gidilmekle beraber, Söğütlüçeşme-Yenikapı'nın seyahat süresi ise 12 dakika olmuştur.

MARMARAY ÜCRET TARİFESİ 2020