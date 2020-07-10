Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller ve maske takmama cezası

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olan iller hangileri? olan iller ve maske takmama cezası

Kontrollü sosyal hayat sürecinde ile virüsün yayılımının engellemesi amaçlanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük tabloda vaka sayısına ilişkin değerlendirmeler yaparken sosyal mesafe ve maskesiz sokağa çıkmamanın önemine vurgu yapıyor. Salgınla mücadele kapsamında alınan bu kararla birlikte vatandaşlar maske takma zorunluluğu olan illeri merak ediyor. Peki hangileri? , cezası ne kadar? olan iller nereler?

Giriş Tarihi: 10.7.2020 07:50 Son Güncelleme: 10.7.2020 07:50 ABONE OL
Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri, cezası ne kadar? Maskesiz sokağa çıkmak hangi illerde yasak?

Ülkemizde Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bulunuyor. Hem uzmanlar hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca virüsle mücadelede maske kullanımının önemine dikkat çekiyor. Vaka sayılarında değişen grafikle beraber bazı illerde uygulanan zorunlu maske uygulaması tedbirlerin en üst seviyede alındığı gösteriyor. Corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan önlemler arasında bulunan hangileri, cezası ne kadar? olan iller nereler?

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER HANGİLERİ?

Sosyal hayatla mücadele kapsamında virüsün yayılımını azaltmak amaçlı uygulanan yöntemden biri de maskesiz sokağa çıkmama yasağı oluyor. Salgınla mücadelede tedbirleri elden bırakmak istemeyen vatandaşlar maske takma zorunluluğu olan illeri tek tek araştırıyor. İşte maske takma zorunluluğu olan iller…

Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri, cezası ne kadar? Maskesiz sokağa çıkmak hangi illerde yasak?

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN YASAK OLDUĞU İLLER HANGİLERİ?

Corona virüs salgınında Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Osmaniye, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis, Çanakkale, Bingöl, Çankırı, Ağrı ve Niğde'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA CEZASI KAÇ PARA?

Maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara 900 TL para cezası kesiliyor.

Saros Körfezi'nde kalabalık yerlerde maske takma zorunluluğu getirildi!

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi'ndeki kalabalık yerlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirildi.

Keşan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Nuri Özder başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Erikli ve Yayla sahillerindeki kalabalık yerlerde maske takma zorunluluğu getirilmesi kararı alındı.

Karara uymayanlara 900 lira ceza uygulanacak.

Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri, cezası ne kadar? Maskesiz sokağa çıkmak hangi illerde yasak?
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Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller ve maske takmama cezası
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