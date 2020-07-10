‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’te büyük gün

Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bir günde 3 ailenin yüzünü güldürdü. Sakarya'da 66 gündür kayıp kızları 21 yaşındaki Hülya Soğandere'yi arayan aile programa başvurdu. Koronovirüs olduktan sonra tedavi görüp biranda ortadan kaybolan Soğandere'nin ailesinden gizlediği bir mesele yüzünden devlet korumasında olduğu ortaya çıktı. Tokat Niksar'da yaşan Fatma Eraydın ise eski sevgilisi Gültekin Baştürk tarafından evi basılıp kaçırılmıştı. Aile programa çıkınca Baştürk Eraydın'ı jandarmaya teslim etti. Denizli'de yaşayan 64 yaşındaki Suphi Altınok 18 yıldır haber alamadığı oğlu Aydın'a yayın sırasında ulaşıldı ve babayla buluşturulacağı müjdesi verildi.