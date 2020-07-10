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'de TIR ile çarpışan traktörün sürücüsü öldü

'in Gülşehir ilçesinde korkunç kaza! TIR ile çarpışan traktörün sürücüsü Mustafa Çöl (85), traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Çöl'ün cesedi, kaza yerinde yapılan incelemeden sonra Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR'ın sürücüsü ise gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 10.7.2020 14:49 Son Güncelleme: 10.7.2020 15:25 ABONE OL
Nevşehir'de TIR ile çarpışan traktörün sürücüsü öldü

Kaza, öğle saatlerinde Gülşehir ilçesi Alparslan caddesinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 50 EN 022 plakalı TIR, tali yoldan caddeye çıkan Mustafa Çöl'ün kullandığı 50 NF 521 plakalı traktörle çarpıştı. Kazanın etkisiyle traktör devrildi.

Nevşehir'de TIR ile çarpışan traktörün sürücüsü öldü

YAŞLI ADAM OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan sürücü Mustafa Çöl'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Nevşehir'de TIR ile çarpışan traktörün sürücüsü öldü

Çöl'ün cesedi, kaza yerinde yapılan incelemeden sonra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR'ın sürücüsü ise gözaltına alındı.

Nevşehir'de TIR ile çarpışan traktörün sürücüsü öldü
Nevşehir'de TIR ile çarpışan traktörün sürücüsü öldü
Nevşehir'de TIR ile çarpışan traktörün sürücüsü öldü
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Nevşehir'de TIR ile çarpışan traktörün sürücüsü öldü
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