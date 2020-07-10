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Otel çalışanı tarafından kurtarılan Yahya, hastanede öldü

'in Ürgüp ilçesindeki otelin havuzuna kaçak olarak giren uyruklu iki kardeşi, suda çırpınırken gören otel çalışanı çıkardı. Hastaneye kaldırılan iki kardeşten (7) hayatını kaybetti, ağabeyi M.A.'nin (10) tedavisi ise sürüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 11.7.2020 01:07 ABONE OL
Otel çalışanı tarafından kurtarılan Yahya, hastanede öldü

Olay, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre otelin havuzuna kaçak yollarla giren Suriye uyruklu M.A ve kardeşi Yahya Ahmet, serinlemek için havuza atladı. Yüzme bilmeyen iki kardeşin havuzda çırpındığı gören otel çalışanı havuza girerek iki kardeşi havuzdan çıkardı. Çok miktarda su yutan kardeşler otele çağırılan ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kardeşlerden Yahya Ahmet, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağabeyi M.A.'nın tedavisi ise devam ediyor.

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Otel çalışanı tarafından kurtarılan Yahya, hastanede öldü
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