Rammar çalışma saatleri 2020: Rammar market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte açılış, kapanış ve öğle arası saatleri

İstanbul'un iki yakasında da çok sayıda şubesi bulunan bir süpermarket zinciri olan Rammar, çeşitli ürünleri cazip fiyatlarla müşterilerine sunuyor. Her geçen gün daha geniş bir müşteri ağına sahip olan Rammar marketlerin, çalışma saatleri merak ediliyor. İşte Rammar market açılış, kapanış ile birlikte mesai saatleri bilgisi.

Haberimizden, 2020 Rammar mesai saatleri hakkında bilgi edinebilir; şubelerin kaçta açılıp kaçta kapandığını ve hafta sonu ile resmi tatil günlerinde çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz.

RAMMAR ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Rammar market şubeleri haftanın 7 günü kesintisiz bir şekilde hizmet vermektedir. Rammar market şubelerindeki ürün çeşitliliği, şubenin büyüklüğüne ve hizmet verilen bölgeye göre değişkenlik gösterir. Rammar market şubelerinin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatlerinde bir farklılık yoktur.

RAMMAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Sabah açılış: 08:00

RAMMAR ÖĞLE ARASI NE ZAMAN?

Rammar öğle arası: Market şubelerinde öğle arası yoktur. Sabah 08:00 itibarıyla açılan market akşam mesai bitimine kadar sürekli olarak açık kalır. Rammar şubeleri Cumartesi ve Pazar günleri de aynı saatler arasında hizmet vermeye devam eder.

RAMMAR SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Akşam kapanış: 22:00

RAMMAR RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

Rammar marketleri dini bayramların ilk günü kapalıdır. Fakat Ramazan ve Kurban Bayramlarının ilk günleri hariç diğer günler ve arefe günü hizmet vermeye devam etmektedir. Ayrıca 23 Nisan, 29 Ekim, 19 Mayıs gibi resmi tatil günlerinde Rammar açıktır.

RAMMAR İLETİŞİM BİLGİSİ

Çağrı Merkezi Telefonu: 444 08 37

Müşteri Hizmetleri E-Posta: sanal@rammar.com.tr

Genel Müdürlük: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Ziya Gökalp Mahallesi Kağıthane Sanayi Sitesi 17. Cd. No:5 Başakşehir / İSTANBUL

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