Rezidanstan hayvanat bahçesine

Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Bölge Müdürlüğü ve İstanbul Emniyeti tarafından yapılan çalışmayla Sarıyer Maslak'ta İranlı ünlü model Qazal Yadegari'ye ait lüks bir rezidansta yavru erkek aslan ve piton yılanı ele geçirilmişti. Ekipler ünlü mankene CİTES sözleşmesi kapsamında işlem yaparken, hayvanlar ise doğal ortamına uygun bir şekilde büyümesi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi. Lüks rezidanstan alınarak hayvanat bahçesine getirilen aslan ve pitonun yeni ortama alışması için özel çalışma yapıyor. Süt ve arada et ile beslenen aslan yavrusu ise tek olarak farklı bir bölümde rehabilite ediliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Aslan şu anda 6 aylık sütle besleniyor arada et veriyoruz genel sağlık durumu iyi" dedi.