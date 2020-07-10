Rüyada fare tarafından ısırılmak, fare öldürmek, fare kovalamak nasıl yorumlanır? Rüyada fare görmek tabirleri ne anlama gelir?

"Rüyada fare görmek ne anlama gelir" sorusu bu rüyayı görenler tarafından araştırılıyor. Rüyaların neredeyse tümü simgelerden, sembollerden oluşur. Bu nedenle Rüyaları gerçekten anlamak istiyorsak, öncelikle sembollerin yorumlanması gerekir. Rüyanın tabiri haberimizde…

RÜYADA FARE GÖRMEK

Rüyada fare görmek rızkın çokluğuna ve devamlılığına yorulur. Rüyada Fare öldürmek bir hata işleyeceğinize işarettir. Rüyada beyaz fare görmekse gündüze delalettir. Bazen fare, dış görünümü iffetli, gerçekteyse fesat ehli biri olan kadın anlamına gelir.

Rüyada bir fare öldürmek, kötü ve huysuz bu kişiye karşı galip gelmeye işarettir.

Bazen de fare gizli düşmana işaret eder. Rüyada Fare öldürmek düşmanı etkisiz hale getirmeye yorulur. Kötü bir kimseye galip gelmeye işarettir. Beyaz fareler gündüze delalet eder. Rüyada beyaz fare görmek ömrün uzunluğuna işaret etmektedir. Rüya sahibinin ömrünün uzunluğuna alâmettir. Rüyada çok sayıda beyaz fare görmek; bir konu hakkında boş yere endişe edeceğinize yorulur. Ölü fare görülmesi arkanızda sizi çekiştiren kimselerin herhangi bir etkilerinin kalmadığını ifade eder. Ölü fare farklı tabir edilmektedir.

Ölü fare, rüya sahibinin çok haşin ve hain bir düşmanı olduğunu belirtir. Bütün hareketlerini takip ederek ilk fırsatta onu yere vurmaya çalışacağına işarettir. Büyük iri fare görmek bol maldır. İslami rüya alimlerinden Ebu Said'ül Vaaz Büyük fare için bol maldır demiştir.

Fare tarafından ısırılmak, düşmanınızla karşı karşılaşacağınız ve bu hesaplaşmadan zarar göreceğinizi belirtir. Fare ısırması rüya sahibinin kendisini koruması gerektiğine delalet eder. O kimsenin evine kendilerinde hayır ve bereket olmayan kimselerin girmesine işarettir. Kişinin evinde görmesi, işlerine karışan hayırsız bir kişiye delalet eder. Evin içinde birbirine benzer fareleri görmek; gördüğünüz fare miktarınca evinize misafir geleceğine işarettir.