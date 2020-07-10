Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı... Minibüslerde balık istifi yolculuk skandalı devam ediyor!

Esenyurt'ta uygulama yapan ekipler, durdurdukları 6 minibüs sürücüsüne, ayakta yolcu taşıma ve sosyal mesafe kurallarını ihlal etme suçlarından dolayı, il hıfzızsıhha kanununa muhalefetten 3150 TL, ayakta yolcu taşımaktan ise 104 TL para cezası uyguladı.