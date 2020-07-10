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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı... Minibüslerde balık istifi yolculuk skandalı devam ediyor!

'un çeşitli semtlerinden tıka basa minibüs görüntüleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında dikkat çekilen sosyal mesafe kurallarına uymayan toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler sürüyor. 'ta minibüslere yönelik yapılan uygulamalarda sosyal mesafe kuralını ihlal ederek ayakta yolcu taşıyan minibüslere ceza yağdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya paylaşımında "İstanbul’daki tüm dolmuş kooperatifleri ve duraklarından söz istiyoruz: dolmuşlar, fazla yolcu almayacak." demişti.

İHA
Giriş Tarihi: 10.7.2020 09:49 Son Güncelleme: 10.7.2020 10:03 ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı... Minibüslerde balık istifi yolculuk skandalı devam ediyor!

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik uygulama ekipler amirliği ekipleri, kent genelinde sosyal mesafe ve kurallara aykırı yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalarını sürdürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı... Minibüslerde balık istifi yolculuk skandalı devam ediyor!

Bu kapsamda tıka basa yolcu alan minibüsler durdurularak gerekli cezai işlemler uygulandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı... Minibüslerde balık istifi yolculuk skandalı devam ediyor!

'ta uygulama yapan ekipler, durdurdukları 6 minibüs sürücüsüne, ayakta yolcu taşıma ve sosyal mesafe kurallarını ihlal etme suçlarından dolayı, il hıfzızsıhha kanununa muhalefetten 3150 TL, ayakta yolcu taşımaktan ise 104 TL para cezası uyguladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı... Minibüslerde balık istifi yolculuk skandalı devam ediyor!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı... Minibüslerde balık istifi yolculuk skandalı devam ediyor!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı... Minibüslerde balık istifi yolculuk skandalı devam ediyor!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı... Minibüslerde balık istifi yolculuk skandalı devam ediyor!
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