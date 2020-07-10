'Şaka yaptım' dedi, silahla tehditten tutuklandı

Olay, çarşamba günü Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Site sakini Koray Altıntaş, gürültü yaptığı gerekçesiyle sitenin güvenlik görevleri tarafından uyarınca tartışma çıktı. Bu sırada Altıntaş, tabanca çıkardı. Kendilerine silah çekilen güvenlik görevlileri polise bildirdi.

ŞAKA YAPMAK İÇİN SİLAHI DOĞRULTMUŞ

Adrese gelen polis ekipleri, Koray Altıntaş'ı gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Koray Altıntaş, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde, şaka yapmak amacıyla silah çektiğini söyleyen Altıntaş, çıkarıldığı Alanya Sulh Hakimliği'nce 'silahla tehdit' suçundan tutuklanarak, Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.