Sakarya’da ikinci havai fişek faciası

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da meydana gelen patlamada fabrikada çalışan işçilerden 7 kişi hayatını kaybederken 114 kişi de yaralanmıştı. Facianın ardından, çevreye yayılan patlamamış havai fişekler ve diğer patlayıcılar, görevliler tarafından toplandı.Dün bir kamyona yüklenen havai fişek ve patlayıcılar, kontrollü bir şekilde patlatılmak üzere, yakındaki Taşkısığı mevkiinde bulunan taşocağına getirildi. Kontrollü patlama için jandarmanın patlayıcı imha timi ile çevre güvenliğini sağlayacak jandarmalar da taşocağına geldi. Ancak saat 11.35 sıralarında havai fişek ve patlayıcılar kamyondan indirildiği sırada, bir anda patlama meydana geldi.Ortalığın savaş alanına döndüğü patlamada, ikisi patlayıcı imha timinden Jandarma Astsubay Çavuş Halil Tuna Akgöz, Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar ve Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga şehit oldu. Patlamada 11 jandarma personeli ile Hendek Belediyesi'nde görevli kamyon sürücüsü 3 çocuk babası Fatih Üretmen (31) yaralandı. Kamyon da adeta iskelete döndüğü patlamanın ardından Sakarya AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz, Uzman Çavuş Mesut Yazar ve Uzman Onbaşı Fatih Manga'nın şehadet haberleri ailelerine ulaştı. Şehitlerin evlerine Türk Bayrağı asıldı. Şehitler için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 tonluk bir patlatma işlemi bugüne kadar gerçekleştirildi. Son 1-1.5 tonluk bir patlayıcı varken hepimizi üzen, derinden yaralayan bu müessif olay başımıza geldi. Maalesef bu patlamada 2'si patlayıcı madde imha timinden olan birisi de alanın güvenliğini sağlamakla sorumlu olan jandarma personelimiz şehit oldu" dedi. İmha timlerinin profesyonel olduğunu belirten Soylu, "İhmal varsa ihmalin nereden gerçekleştiğini, ihmal yoksa teknik bir tepkime varsa onun nasıl olduğunu elbette araştırmanın sonucunda hep birlikte öğreneceğiz" diye konuştu. Bakan Soylu, "Mülkiye Teftiş Kurulunun kararı, tavsiyesi ve ortaya koymuş olduğu değerlendirmeler sonucu Sakarya'daki havai fişek fabrikasının çalışma izni için valiliğimiz ilk önce askıya, hemen ardından da iptal işlemlerini gerçekleştirecek" dedi.TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Sakarya'da havai fişek taşıyan kamyonda yaşanan patlama ile ilgili açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefon ile görüştüğünü belirten Zengin, havai fişekleri neden İçişleri Bakanlığı'nın taşıdığına ilişkin sorular olduğuna dikkat çekti ve bunun gerekçesini şöyle anlattı: "Olaydan sonra, başsavcılık, teknik bir heyet ve aynı zamanda valilikle toplantılar yapıldı. Burada bulunan mühimmat niteliğinde, patlamaya hazır (çünkü söndürme esnasında başka etkileşime girdiği için), patlayıcı bulunduğu, İçişleri Bakanlığı'nın patlayıcı konusunda eğitim almış uzman timleri tarafından imha edilmesi gerektiği sonucu çıkmıştır. Çünkü bunların normal taşınması da mümkün değil. Kamyondan indirilirken içeride patlayıcıların fitillerinden bir kıvılcım oluşup içlerinde kara barutlar var ve bu barutların patlaması neticesinde de bu hadise meydana geliyor."ANKARA