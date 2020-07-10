SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 10 Temmuz Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüs ölü ve vaka sayısı son durum!

Türkiye corona virüsü günlük tabloda; test, vefat, iyileşen, yoğun bakım, entübe hasta sayısı gibi pek çok veri yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosuna ilişkin verileri akşam saatlerinde son dakika olarak açıklarken sosyal medya hesabı üzerinden de değerlendirmelerde bulunuyor. Peki; Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 10 Temmuz Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüs ölü ve vaka sayısı son durum ne? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı!
10 Temmuz Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin tablo henüz açıklanmadı. Açıklandığı zaman haberimizin içerisinde olacaktır.
İşte corona virüsü son gelişmeler ile değerlendirmeler...
9 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük vaka sayılarına ilişkin değerlendirmeleri;
Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor.
8 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır.
7 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?
6 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000'i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?
5 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, "Bugün vefat eden sayısı" kanıksanacak tablo değil.
4 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla.
3 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172'ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan.
2 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
Burdur ve Gümüşhane'de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı.
1 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
Toplam test sayımız 3,5 Milyona yaklaştı. Toplam vaka sayımız 200.000'i geçti. Yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan, tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek 5 ilimiz: Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Tüm illerde başarabiliriz.