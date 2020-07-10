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Son dakika: 'da 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberine göre Gölü'nde yeri tespit edilen tekne ile ilgili yapılan arama çalışmasında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 16'ya yükseldi.

Giriş Tarihi: 10.7.2020 10:16 Son Güncelleme: 10.7.2020 10:40 ABONE OL
Son dakika: Van'da 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Van'da 27 Haziran'da göle açılan ve kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışmalarına başlanan teknenin yeri tespit edilmişti.

Van Gölü yüzeyinde, havadan ve karadan 45 kişilik Jandarma İç Güvenlik Timi, JAK, Sahil Güvenlik, Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri çalışma yürütüyor.

Deniz Kuvvetleri'nden bir ekip ile Milli Savunma Bakanlığı'nca İstanbul'dan gönderilen 6 kişilik SAK timinin de destek verdiği çalışmalarda, 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla suyun altı taranmış ve tekne yeri tespit edilmişti.

ÖLÜ SAYISI 16'YA YÜKSELDİ

Van'da yeri tespit edilen tekne ile ilgili yapılan arama çalışmasında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece, ölü sayısı 16'ya yükseldi.

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Son dakika: Van'da 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
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