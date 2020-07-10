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Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayda son dakika gelişmesi! Yavru ayıya işkence eden cani gözaltına alındı

'in Arhavi ilçesinde bir avcının yavru ayıyı vurduktan sonra köpeklerine eziyet ettirmesi ve bu anları keyifle izlemesi sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Yürekleri sızlatan o görüntülerin ardından yetkililer harekete geçti. Son dakika haberine göre; o cani avcının gözaltına alındığı öğrenildi.

AA
Giriş Tarihi: 10.7.2020 12:25 Son Güncelleme: 10.7.2020 12:32 ABONE OL
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayda son dakika gelişmesi! Yavru ayıya işkence eden cani gözaltına alındı

'in Arhavi ilçesinde av tüfeği ile vurduğu ayı yavrusunu köpeklere boğdurmaya çalışan kişi gözaltına alındı.


Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayda son dakika gelişmesi! Yavru ayıya işkence eden cani gözaltına alındı

İlçedeki ormanlık bir alanda tüfekle yaraladığı ayı yavrusunu köpeklere boğdurmaya çalışan ve görüntülerini sosyal medyadan paylaşan T.Ç'ye tepki yağdı.


Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayda son dakika gelişmesi! Yavru ayıya işkence eden cani gözaltına alındı

Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Arhavi ilçesinde tüfekle vurduğu ayı yavrusuna köpekleri saldırtan kişinin kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanarak hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı kaydedildi.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayda son dakika gelişmesi! Yavru ayıya işkence eden cani gözaltına alındı

Hayvan Hakları Federasyonunun (HAYTAP) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayda son dakika gelişmesi! Yavru ayıya işkence eden cani gözaltına alındı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayda son dakika gelişmesi! Yavru ayıya işkence eden cani gözaltına alındı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayda son dakika gelişmesi! Yavru ayıya işkence eden cani gözaltına alındı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayda son dakika gelişmesi! Yavru ayıya işkence eden cani gözaltına alındı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayda son dakika gelişmesi! Yavru ayıya işkence eden cani gözaltına alındı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayda son dakika gelişmesi! Yavru ayıya işkence eden cani gözaltına alındı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayda son dakika gelişmesi! Yavru ayıya işkence eden cani gözaltına alındı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayda son dakika gelişmesi! Yavru ayıya işkence eden cani gözaltına alındı
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Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayda son dakika gelişmesi! Yavru ayıya işkence eden cani gözaltına alındı
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