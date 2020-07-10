Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango 9 Temmuz 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

MPİ'nin (Milli Piyango İdaresi) her Perşembe günleri çekilişini düzenlediği Süper Loto'nun 664. hafta çekiliş sonuçları bugün (9 Temmuz 2020 Perşembe) yapılan olan canlı çekilişle belli oldu. 664. hafta çekilişi için kazandıran numaraları doğru bilme ve hayallerindeki büyük ikramiyenin sahibi olma isteğiyle kupon dolduran şans oyunu severler MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Süper Loto 9 Temmuz çekiliş sonuçları ve MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilirsiniz…

SÜPER LOTO SONUÇLARI (9 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE)

MİLLİ Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 664. hafta Süper Loto sonuçları saat 21.15'te yapılan canlı çekilişle belli oldu. İşte haftanın şanslı numaraları;