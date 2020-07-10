Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango 9 Temmuz 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

MPİ'nin (Milli Piyango İdaresi) her Perşembe günleri çekilişini düzenlediği Süper Loto'nun 664. hafta çekiliş sonuçları bugün (9 Temmuz 2020 Perşembe) yapılan olan canlı çekilişle belli oldu. 664. hafta çekilişi için kazandıran numaraları doğru bilme ve hayallerindeki büyük ikramiyenin sahibi olma isteğiyle kupon dolduran şans oyunu severler MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Süper Loto 9 Temmuz çekiliş sonuçları ve MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilirsiniz…
MİLLİ Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 664. hafta Süper Loto sonuçları saat 21.15'te yapılan canlı çekilişle belli oldu. İşte haftanın şanslı numaraları;
MPİ 9 Temmuz Süper Loto sonuçları: 35 - 1 - 28 - 20 - 2 - 12
Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 rakamları arasında 6, 5, 4 ve 3 sayıyı doğru tahmin etmesiyle kazandığı bir şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.
Süper Loto'da 3 ve 4 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri yetkili loto bayileri ve şubelerinden, 5 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri loto bayileri ve Milli Piyango İdaresi şubelerinden ve 6 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.