CANLI: TOKİ Gaziantep İslahiye, Nurdağı ve Kırşehir Merkez kura sonuçları: TOKİ Gaziantep İslahiye, Nurdağı ve Kırşehir Merkez kura sonuçları isim listesi!

İhtiyaç sahibi vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ 100 bin sosyal konut projesi hak sahiplerini belirlemeye devam ediyor. Bugünkü kura çekilişinde 3 projede toplam 1100 konutun hak sahipleri belirlenecek. Peki; TOKİ Gaziantep İslahiye, Nurdağı ve Kırşehir Merkez kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Gaziantep İslahiye, Nurdağı ve Kırşehir Merkez kura sonuçları isim listesi!
TOKİ Gaziantep İslahiye, Nurdağı ve Kırşehir Merkez kura çekilişi 10 Temmuz bugün yapılacak. TOKİ Gaziantep İslahiye, Nurdağı ve Kırşehir Merkez kura sonuçları isim listesi ile canlı yayın linki burada!
TOKİ GAZİANTEP İSLAHİYE, NURDAĞI VE KIRİEHİR MERKEZ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE!
10 Temmuz 2020 tarihi için açıklanan yeni kura takvimi ile bugün hak sahiplerinin belirleneceği yeni konut projeleri şu şekilde sıralandı;
GAZİANTEP İLİ İSLAHİYE İLÇESİ 400/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 400 KONUT,
GAZİANTEP NURDAĞI 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 200 KONUT
KIRŞEHİR MERKEZ 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 500 KONUT.