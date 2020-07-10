CANLI: TOKİ Gaziantep İslahiye, Nurdağı ve Kırşehir Merkez kura sonuçları: TOKİ Gaziantep İslahiye, Nurdağı ve Kırşehir Merkez kura sonuçları isim listesi!

İhtiyaç sahibi vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ 100 bin sosyal konut projesi hak sahiplerini belirlemeye devam ediyor. Bugünkü kura çekilişinde 3 projede toplam 1100 konutun hak sahipleri belirlenecek. Peki; TOKİ Gaziantep İslahiye, Nurdağı ve Kırşehir Merkez kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Gaziantep İslahiye, Nurdağı ve Kırşehir Merkez kura sonuçları isim listesi!

TOKİ GAZİANTEP İSLAHİYE, NURDAĞI VE KIRİEHİR MERKEZ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Gaziantep İslahiye, Nurdağı ve Kırşehir Merkez kura çekilişi 10 Temmuz bugün yapılacak. TOKİ Gaziantep İslahiye, Nurdağı ve Kırşehir Merkez kura sonuçları isim listesi ile canlı yayın linki burada!

TOKİ GAZİANTEP İSLAHİYE, NURDAĞI VE KIRİEHİR MERKEZ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE!