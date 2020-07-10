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Haberler Yaşam Haberleri CANLI: TOKİ Gaziantep İslahiye, Nurdağı ve Kırşehir Merkez kura sonuçları: TOKİ Gaziantep İslahiye, Nurdağı ve Kırşehir Merkez kura sonuçları isim listesi!

CANLI: Gaziantep İslahiye, : , Nurdağı ve Kırşehir Merkez kura sonuçları isim listesi!

Haftanın son iş gününde , açıklanacak. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri yapılacak olup konutların hak sahipleri belirlenecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan TOKİ Gaziantep İslahiye, Nurdağı ve Kırşehir Merkez kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Gaziantep İslahiye, Nurdağı ve Kırşehir Merkez kura sonuçları isim listesi!

Giriş Tarihi: 10.7.2020 10:04 Son Güncelleme: 10.7.2020 10:04 ABONE OL
TOKİ Gaziantep İslahiye, Nurdağı ve Kırşehir Merkez kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Gaziantep İslahiye, Nurdağı ve Kırşehir Merkez kura sonuçları isim listesi!

İhtiyaç sahibi vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan 100 bin sosyal konut projesi hak sahiplerini belirlemeye devam ediyor. Bugünkü kura çekilişinde 3 projede toplam 1100 konutun hak sahipleri belirlenecek. Peki; , açıklandı mı? TOKİ Gaziantep İslahiye, Nurdağı ve Kırşehir Merkez kura sonuçları isim listesi!

TOKİ GAZİANTEP İSLAHİYE, NURDAĞI VE KIRİEHİR MERKEZ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Gaziantep İslahiye, Nurdağı ve Kırşehir Merkez kura çekilişi 10 Temmuz bugün yapılacak. TOKİ Gaziantep İslahiye, Nurdağı ve Kırşehir Merkez kura sonuçları isim listesi ile canlı yayın linki burada!

TOKİ GAZİANTEP İSLAHİYE, NURDAĞI VE KIRİEHİR MERKEZ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE!

TOKİ Gaziantep İslahiye, Nurdağı ve Kırşehir Merkez kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Gaziantep İslahiye, Nurdağı ve Kırşehir Merkez kura sonuçları isim listesi!

10 Temmuz 2020 tarihi için açıklanan yeni kura takvimi ile bugün hak sahiplerinin belirleneceği yeni konut projeleri şu şekilde sıralandı;

GAZİANTEP İLİ İSLAHİYE İLÇESİ 400/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 400 KONUT,

GAZİANTEP NURDAĞI 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 200 KONUT

KIRŞEHİR MERKEZ 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 500 KONUT.

TOKİ Gaziantep İslahiye, Nurdağı ve Kırşehir Merkez kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Gaziantep İslahiye, Nurdağı ve Kırşehir Merkez kura sonuçları isim listesi!
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CANLI: TOKİ Gaziantep İslahiye, Nurdağı ve Kırşehir Merkez kura sonuçları: TOKİ Gaziantep İslahiye, Nurdağı ve Kırşehir Merkez kura sonuçları isim listesi!
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