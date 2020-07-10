Türkiye STEM üssü oluyor

UNESCO ve Mektebim Koleji, Türkiye'yi bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimi(STEM) alanında bölgenin en iyi uygulama merkezi hâline getirmek amacıyla geçen yıl Uluslararası STEM Eğitimi Projesi'ni hayata geçirmişti. Projeye ait Türkiye'nin ilk ve tek Uluslararası STEM Müfredatı tamamlandı. 1,5 yılı aşkın süredir dünyadan ve Türkiye'den uzmanların çalıştığı proje kapsamında Türkiye'ye özgü hazırlanan müfredatın matematik, biyoloji, fen, ilkokul, bilişim alanlarında örnek modüllerin pilot uygulaması yapıldı. İşbirliğiyle Türkiye'nin ilk olarak bölgesinde, daha sonra dünya genelinde STEM eğitiminin liderleri arasına girmesi amaçlanıyor.Müfredatın teslim töreninde konuşan UNESCO Uluslararası Eğitim Direktörü Dr. Mmantsetsa Marope "Dünyadaki en gelişmiş müfredat oldu" dedi. Türkiye'deki müfredatı inceleyerek süreci başlattıklarını dile getiren Marope "Hazırladığımız müfredatın Birleşmiş Milletler(BM) nezdinde de STEM alanında en iyi uygulama olmasına özen gösterdik. Müfredatı bilgiyi aktarma, bilgiyi ezberlemeden ziyade yeterlik ve beceri temelli oluşturduk. Öğrenciyi aynı zamanda değerlere saygılı ve dünyayı doğru algılamaya yönelik bir zemine kaydırma amacındayız" dedi. Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök ise "UNESCO ekibi tarafından ilk K-12 STEM müfredatı taslağını akademik yılın başlamasıyla Kasım 2019'da pilot uygulaması, matematik, biyoloji, fen, ilkokul, bilişim alanlarından gönderilen örnek modüller ile gerçekleştirildi" dedi.