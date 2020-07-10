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Yok artık! Şile'de koronavirüse meydan okuyan halay!

Şile'de restoran açılışında düzenlenen eğlencede kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Koronavirüs tehlikesinin devam ettiği şu günlerde bir grup vatandaş, sosyal mesafeyi hiçe sayarak maskesiz şekilde omuz omuza halay çekti. O anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 10.7.2020 10:26 Son Güncelleme: 10.7.2020 11:01 ABONE OL
Yok artık! Şile'de koronavirüse meydan okuyan halay!

Şile'de bir grup vatandaş tarafından toplu halde düzenlenen iş yeri açılış töreni bu kadarına da pes dedirtti. Restoran açılışında sosyal mesafe hiçe sayılarak omuz omuza halay çekildi. Restoran açılışında bazı vatandaşların maske takmaması da dikkat çekti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

SOSYAL MESAFE KURALINI HİÇE SAYIP HALAY ÇEKTİLER

Korona virüs nedeniyle bir süredir yapılamayan açılış törenleri İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle birlikte belirlenen kurallara uyulmak şartıyla tekrar yapılmaya başlandı. Şile'de bir grup vatandaş tarafından açık alanda yapılan açılış töreninde sosyal mesafe kuralı hiçe sayılarak omuz omuza halay çekildiği görüldü. Açılış töreninde bazı vatandaşların maske takmaması ise dikkat çekti. Maskesiz ve sosyal mesafesiz açılış töreni cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Yok artık! Şile'de koronavirüse meydan okuyan halay!
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