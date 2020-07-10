Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yol kapatıp terör estiren taksiciden iğrenç tepki! Cinsel organını gösterip...

Yol kapatıp terör estiren taksiciden iğrenç tepki! Cinsel organını gösterip...

Akıllara durgunluk veren olay Beyoğlu'nda yaşandı. Müşteri kavgası nedeniyle yolu kapatan taksi şoförü, kendisine tepki gösterip o anları kayda alan sürücüye cinsel organını çıkarıp gösterdi ve "bunu da çek" diye bağırıp küfürler yağdırdı. Utanmaz adamı diğer taksi şoförleri sakinleştirmeye çalıştı.

İHA
Giriş Tarihi: 10.7.2020 14:08 Son Güncelleme: 10.7.2020 14:14 ABONE OL
Yol kapatıp terör estiren taksiciden iğrenç tepki! Cinsel organını gösterip...

Galata'daki iş yerinden çıkarak 3 çalışanıyla otomobiline binen işletmeci, Şişhane Meydanı'nda yolu kapatarak müşteri için kavga eden taksiciye korna çalarak tepki gösterdi. Küfür ve hakaretler ederek karşılık veren taksici, kendisini görüntüleyen işletmeciye, "bunu da çek" diyerek çıkarttığı cinsel organını gösterdi. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Beyoğlu Şişhane Sadi Konuralp Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Galata'da işletmecilik yapan Erdem E, işyerini kapattıktan sonra 3 çalışanıyla birlikte otomobiline binerek eve gitmek üzere yola koyuldu. İşletmeci cadde üzerine geldiği esnada iki taksicinin yolu kapatarak müşteri yüzünden tartıştığını gördü. Yaklaşık 10 dakika tartışmanın bitmesini bekleyen işletmeci, daha fazla dayanamayarak kornaya bastı.

KÜFÜRLER EDİP CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ

Bunun üzerine duruma sinirlenen 34 TDZ 40 plakalı taksicinin sürücüsü, işletmeci Erdem E'ye küfür ve hakaretler etmeye başladı. Bir süre sonra kendisine saldırdığı iddia edilen taksicinin kontrolden çıktığını fark eden işletmeci, cep telefonuyla olanı biteni görüntülemeye başladı. Kayıt altına alındığını fark eden taksici ise, "bunu da al" diyerek cinsel organını çıkarttı. Taksicinin rezaleti cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da taksici rezaleti! Kendisine tepki gösteren sürücüye cinsel organını gösterdi | Video


TAKSİCİDEN AYRI AYRI ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olayın ardından meslektaşlarının araya girdiği taksici aracına binerek uzaklaştı. Yaşadıkları şokun ardından Erdem E. ve yanındaki iş yeri çalışanları emniyete giderek ayrı ayrı şikayette bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayda son dakika gelişmesi! Yavru ayıya işkence eden cani gözaltına alındı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yol kapatıp terör estiren taksiciden iğrenç tepki! Cinsel organını gösterip...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA