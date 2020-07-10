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Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

'in Güzelbahçe ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan Kubilay Gürler (54), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anının güvenlik kameralarınca görüntülendiği ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 10.7.2020 15:19 ABONE OL
Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Otomobilini park edip, yolun karşısına geçmek isteyen Kubilay Gürler'e, Önder B.'nin (21) kulandığı 27 AB 205 plakalı otomobil çarptı. Gürler, ağır yaralandı. Kontrolden çıkan otomobil ise kaldırıma çıkıp, park halindeki bir otomobil ile bir ATV'ye çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Gürler, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürler, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Önder B.'yi gözaltına aldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan kaza anının güvenlik kameralarınca görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilinden inen Gürler'e yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması ve çevredekilerin yardıma koşmaları yer alıyor.

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Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
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