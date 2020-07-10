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Zanlılar 60 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı

'da 60 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, olayının şüphelilerini gözaltına aldı. Cinayet Bürosunca oluşturulan 3 ekibin olay yeri çevresinde 22 gün araştırma yaparak güvenlik kamerası görüntülerini izledikleri öğrenildi.

AA
Giriş Tarihi: 10.7.2020 16:38 ABONE OL
Zanlılar 60 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, 17 Haziran'da İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde Talat T'yi silahla yaralayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Cinayet Bürosunca oluşturulan 3 ekip, çevrede 22 gün araştırma yaparak güvenlik kamerası görüntülerini aldı.

Yaklaşık 60 saatlik kamera incelemesinin ardından Talat T'nin, şüphelilerden Numan A. ile trafik nedeniyle kavga ettiği, olayın ardından şikayetçi olmak için Gazi Polis Merkezi'ne gittiği belirlendi.

Talat T'nin ifade verdikten sonra Yusuf U. ve Taner T'nin bulunduğu araçla polis merkezinden ayrıldığı, yaralama olayına Numan A, Yusuf U, Taner T. ve Hasan A'nın karıştığı tespit edildi.

Yaralama olayını aydınlatan polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığından aldıkları talimatın ardından şüphelilerin İlkadım ilçesindeki ikametlerine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.

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Zanlılar 60 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı
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