12-18 yaşa uçuş izni

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan talimatla 18 yaş altı çocuk ve gençlerin uçakla yapacakları seyahatlerde yanlarında veli veya vasisinin bulunması şartı kaldırıldı. Yapılan yeni düzenlemeye göre; 12-18 yaş arasındaki gençler uçakla şehirlerarası seyahatlerini seyahat izin belgesi almalarına gerek kalmadan velileri olmadan da yapabilecekler. Salgın sürecinde sağlık standartları gereği 7-12 yaş aralığındaki çocuk yolcular ebeveynleri, birinci derece akrabaları ya da kanuni temsilcileri ile beraber seyahat etmeleri gerekecek. 7-12 yaş aralığındaki refakatsiz çocuk yolcular uçuşa kabul edilmeyecek.