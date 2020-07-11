15 Temmuz şehidinin adı camide yaşatılacak

İstanbul'da Üsküdar Belediyesi tarafından yenilenen eski cami, 15 Temmuz şehidi Onur Ensar Ayanoğlu'nun adı verilerek ibadete açıldı. Camide ilk cuma namazı Kovid-19 tedbirleri kapsamında hijyen ve sosyal mesafe önlemleri alınarak yapıldı. Açılışa, Cumhurbaşkanı Danışmanı Hamza Cebeci, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, 15 Temmuz gazileri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cebeci, "İnşallah bu 15 Temmuzlar bir daha yaşanmaz. Bu millet her zaman vatanı, dini ve milleti uğruna can vermeye hazırdır" dedi. Cami kapalı alanda 1000 kişi, açık alanda ise yaklaşık 2000 kişi olmak üzere 3000 kişilik.