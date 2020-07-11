4 ton başlık parası

Gaziantepli Esat Kaplan (52), çalışmak için gittiği Hollanda'da 30 yıl önce para koleksiyonu yapmaya başladı. İlk evliliğini de Amsterdam'da Hollandalı bir kadınla yaptı. Gaziantep'e dönmek isteyen Kaplan, kendisiyle gelmek istemeyen Hollandalı eşinden ayrılıp memleketine döndü. Gaziantep'te de yıllardır para biriktirmeye devam eden Kaplan sosyal medya aracılığıyla Özlem Çoruh (50) ile tanıştı. İkili evlenmeye karar verdi. Kaplan, ikinci baharını yaşadığı Çoruh'a, evlilik hediyesi olarak, 4 ton ağırlığındaki paralarını hediye etti. Çift evlenince paraların sergilendiği tarihi Antep evinde yaşayacak.