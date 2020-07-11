Aman avcı vurma beni

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Merkez Av Komisyonu, 2020- 2021 av sezonunda avlanmasına izin verilecek kuş türleri ve kotalarını belirledi.Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) Kırmızı Liste Türleri arasında yer alan ve nesilleri dünya ölçeğinde tehlike altında olan "üveyik" ve "elmabaş patkaları"nın avlanmasına izin verildi. Görevlerinden biri tehlike altındaki türleri korumak olan komisyonun kararı, doğaseverlerin büyük tepkisini çekti."Yok etme, yaşat!" diyen doğaseverler, #AmanAvcıVurmaBeni kampanyası başlattı. Nesli tehlike altındaki kuşlar için bir araya gelen 28 hak savunucusu kurum adına konuşan Doğa Derneği Koruma Programı'ndan Itri Levent Erkol ve HAYTAP'tan Pelin Sayılgan, Anayasa'ya aykırı karar aldığını düşündükleri komisyon üyelerinin çoğunluğunun avcılardan oluştuğuna dikkat çekti. Mecidiyeköy Avcılar ve Atıcılar Spor Derneği Başkanı Hüseyin Rahmi Taktakçı ise, "Bahsi geçen kuşların nesillerinde tükenmeyle ilgili bir sorun yok." iddiasında bulundu. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'ne göre üveyik nüfusu son 40 yılda yüzde 78, elmabaş patka nüfusu ise son 20 yılda yüzde 50 oranında azaldı.