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'teki 150 kişilik yat partisine polis baskını

'ın semtinde yaklaşık 150 kişiden oluşan bir grup yat partisi düzenlendi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, yata baskın düzenledi. Baskın sonucu, yatın işletme sahibine ceza kesildi.

DHA
Giriş Tarihi: 11.7.2020 10:04 Son Güncelleme: 11.7.2020 10:06 ABONE OL
Bebek'teki 150 kişilik yat partisine polis baskını

Koronavirüs salgını nedeniyle sık sık sosyal mesafe konusunda uyarılar yapılırken, Sahili'nde kıyıya demirleyen bir yatta parti düzenlendi. Önceden rezervasyon yaptıran yaklaşık 150 kişi, parti için Bebek sahiline geldi.

Bebek'teki 150 kişilik yat partisine polis baskını

YAT BOĞAZ TURU İÇİN HAREKET ETMEK ÜZEREYKEN...

Rezervasyon yaptıran kişiler tek tek yata bindi. Yatta müzik eşliğinde eğlenen grubu gören çevredeki vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yat boğaz turu için hareket etmek üzereyken sahile geldi.

Bebek'teki 150 kişilik yat partisine polis baskını

İŞLEM YAPILDI

Ekiplerin işlemlerinin ardından yattaki kişiler tek tek indirildi. Çeşitli organizasyonlarda kullanılan yatın işletme sahibine ise kapanış saati geçmesine rağmen açık olması ve sosyal mesafe uyarılarına dikkat edilmemesi gerekçesiyle işlem yapıldı.

Bebek'teki 150 kişilik yat partisine polis baskını

Partinin düzenlediği yatı kontrol eden ekipler, içeride yaklaşık 150 kişiyle karşılaştı. Partiye katılan kişilerin sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları da görüldü.

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Bebek'teki 150 kişilik yat partisine polis baskını
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