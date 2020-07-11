Bebek'teki 150 kişilik yat partisine polis baskını

İŞLEM YAPILDI

Ekiplerin işlemlerinin ardından yattaki kişiler tek tek indirildi. Çeşitli organizasyonlarda kullanılan yatın işletme sahibine ise kapanış saati geçmesine rağmen açık olması ve sosyal mesafe uyarılarına dikkat edilmemesi gerekçesiyle işlem yapıldı.