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2020 kataloğunda DEV İNDİRİM fırsatı... BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte indirim listesi!

ürünler kataloğu yayınlandı! Her hafta binlerce müşteriye ev sahipliği yapan market zincirinde dopdolu indirim fırsatları müşterilerini bekliyor olacak. Bu Cuma indirimlerinde Dijitsu uydu alıcılı televizyondan, Fakir marka elektrik süpürgesine, plaj çantasından duş perdesine birçok ürün uygun fiyatları ile dikkat çekiyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte BİM 17 Temmuz aktüel ürünler kataloğu ve indirimli fiyat listesi!

Giriş Tarihi: 11.7.2020 15:51 ABONE OL
BİM aktüel 17 Temmuz 2020 kataloğunda DEV İNDİRİM fırsatı... BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte indirim listesi!

Market zincirlerinin her hafta belirli günlerde uyguladığı indirim günlerinin en dikkat çekeni ürünler olarak karşımıza çıkıyor. Müşteriler hafta sonundan itibaren Cuma günü gerçekleşecek indirimlerin takibine başladı. Bu kapsamda birçok çeşit üründe dev indirim bulunuyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel ürünler yeni hafta kataloğu…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 17 TEMMUZ'DA DEV İNDİRİM!

BİM aktüel ürünler katalog indirimlerini içeren fiyat ve ürün listesi kurumun resmi sitesi tarafından yayınlandı. Büyük indirimlerin bulunduğu katalogda çok çeşitli ürünler vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken kataloğun en dikkat çeken ürünleri tabii ki teknolojik aletlerde bulunan fırsatlar oldu…

BİM aktüel 17 Temmuz 2020 kataloğunda DEV İNDİRİM fırsatı... BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte indirim listesi!

Dijitsu 32" HD Uydu Alıcılı Televizyon 849 TL Fakir Atria Elektrik Süpürgesi 549 TL Decolove 4 Kapak Tek Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 199 TL Davul Fırın 149 TL Fakir Vienta Blender Seti 249 TL Cam Işıklı Kettle 99,90 TL Fakir Çay Makinesi 199 TL RAKLE Yaldızlı Ayaklı Su Bardağı 6'lı 59,90 TL RAKLE YAldızlı Kahve Yanı Bardağı 6'lı 39,90 TL Pasta ve Salata Servis Seti 29,90 TL Katlı Kurabiyelik 22,90 TL

BİM aktüel 17 Temmuz 2020 kataloğunda DEV İNDİRİM fırsatı... BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte indirim listesi!

Çift Cidarlı Bardak 350 ml 19,90 TL Çelik Termos 59,90 TL Mini El Fanı 19,90 TL Desenli Bardak 4'lü 5,95 TL 26 Jant 21 Vites Amortisörlü Bisiklet 399 TL 7 Renkli Saklama Kabı 17,90 TL Mısır Kovası 2 Litre 2,50 TL ABS Büyük Boy Valiz 109 TL ABS Orta Boy Valiz 99 TL ABS Küçük Boy Valiz 85 TL

BİM aktüel 17 Temmuz 2020 kataloğunda DEV İNDİRİM fırsatı... BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte indirim listesi!

Kadın-Erkek Kol Saati 29,90 TL Plaj Çantası 6,95 TL Kadın Viscon Pantolon 24,90 TL Termo Piknik Çantası 17,90 TL Babet Ayakkabı 24,90 TL Figürlü Taşlı Anahtarlık 14,95 TL Kadın Kısa Kollu Elbise 16,90 TL Gezer Erkek-Kadın Terlik 8,95 TL Erkek Deri Kemer 24,90 TL Kız Çocuk İp Askılı Şortlu Takım 14,90 TL Erkek Çocuk Kolsuz Şortlu Takım 14,90 TL

BİM aktüel 17 Temmuz 2020 kataloğunda DEV İNDİRİM fırsatı... BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte indirim listesi!
BİM aktüel 17 Temmuz 2020 kataloğunda DEV İNDİRİM fırsatı... BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte indirim listesi!
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BİM aktüel 17 Temmuz 2020 kataloğunda DEV İNDİRİM fırsatı... BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte indirim listesi!
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