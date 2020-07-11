BİM aktüel 17 Temmuz 2020 kataloğunda DEV İNDİRİM fırsatı... BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte indirim listesi!

Market zincirlerinin her hafta belirli günlerde uyguladığı indirim günlerinin en dikkat çekeni BİM aktüel ürünler olarak karşımıza çıkıyor. Müşteriler hafta sonundan itibaren Cuma günü gerçekleşecek indirimlerin takibine başladı. Bu kapsamda birçok çeşit üründe dev indirim bulunuyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel ürünler yeni hafta kataloğu…
BİM aktüel ürünler katalog indirimlerini içeren fiyat ve ürün listesi kurumun resmi sitesi tarafından yayınlandı. Büyük indirimlerin bulunduğu katalogda çok çeşitli ürünler vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken kataloğun en dikkat çeken ürünleri tabii ki teknolojik aletlerde bulunan fırsatlar oldu…
Dijitsu 32" HD Uydu Alıcılı Televizyon 849 TL Fakir Atria Elektrik Süpürgesi 549 TL Decolove 4 Kapak Tek Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 199 TL Davul Fırın 149 TL Fakir Vienta Blender Seti 249 TL Cam Işıklı Kettle 99,90 TL Fakir Çay Makinesi 199 TL RAKLE Yaldızlı Ayaklı Su Bardağı 6'lı 59,90 TL RAKLE YAldızlı Kahve Yanı Bardağı 6'lı 39,90 TL Pasta ve Salata Servis Seti 29,90 TL Katlı Kurabiyelik 22,90 TL
Çift Cidarlı Bardak 350 ml 19,90 TL Çelik Termos 59,90 TL Mini El Fanı 19,90 TL Desenli Bardak 4'lü 5,95 TL 26 Jant 21 Vites Amortisörlü Bisiklet 399 TL 7 Renkli Saklama Kabı 17,90 TL Mısır Kovası 2 Litre 2,50 TL ABS Büyük Boy Valiz 109 TL ABS Orta Boy Valiz 99 TL ABS Küçük Boy Valiz 85 TL
Kadın-Erkek Kol Saati 29,90 TL Plaj Çantası 6,95 TL Kadın Viscon Pantolon 24,90 TL Termo Piknik Çantası 17,90 TL Babet Ayakkabı 24,90 TL Figürlü Taşlı Anahtarlık 14,95 TL Kadın Kısa Kollu Elbise 16,90 TL Gezer Erkek-Kadın Terlik 8,95 TL Erkek Deri Kemer 24,90 TL Kız Çocuk İp Askılı Şortlu Takım 14,90 TL Erkek Çocuk Kolsuz Şortlu Takım 14,90 TL