BİM A101 Migros Carrefour Kurbanlık fiyatları ne kadar? Büyükbaş - Küçükbaş 2020 kurban fiyatları!

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları 2020 Kurban bayramı'nın yaklaşması ile beraber binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Müslümanlar için büyük önem taşıyan bu tarihte kurban kesme ibadetini gerçekleştirmek isteyen kişiler bu yıl için kurbanlık fiyatları araştırması yapıyor. Peki, Büyükbaş ve küçükbaş 2020 BİM A101 Migros Carrefour kurban fiyatları ne kadar? İşte bu yıl için belirlenen ortalama rakamlar…
Türkiye'nin birçok noktasında bulunan marketlerde de kurbanlık satışları başladı. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla BİM A101 Migros Carrefour kurbanlık fiyatları vatandaşların merak ettiği ve yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor…
MİGROS KURBANLIK FİYATLARI!
BÜYÜKBAŞ
1/7 Büyükbaş kurbanlık en az 21 kg kemiksiz et
1.825,00 TL
KÜÇÜKBAŞ
Koç kurbanlık en az 12 kg kemikli et: 1.445 TL
Koç kurbanlık en az 16 kg kemikli etÇ 1585 TL
CARREFOURSA KURBANLIK FİYATLARI!
Büyükbaş kurbanlık hisse paketi: En az 20 kg kemiksiz et 1/7 hisse 2.ve 3.gün teslimat 1.690 lira
Kıvırcık koç kurban paketi: En az 18 kilo 2.3.ve 4.gün teslimat 1.590 lira
A101 KURBANLIK FİYATLARI!
Kurbanlık büyükbaş 1/7 Hisse En Az 20 Kg: 1,495,00 TL
Büyükbaş kurbanlık hisse kemiksiz ve minimum 20 kilogramdır.
Büyükbaş hisse 1/7 oranındadır.
Bağırsak, deri, kelle, paça, işkembe, kemik kurban sahibi adına Türk Hava Kurumuna bağışlanacaktır. İlgili bağış makbuzları kutuların içerisinde kurban sahibine ulaştırılacaktır. Kurbanlık danaların yürek, ciğer ve böbrekleri her koliye 1/7 oranında konulacaktır.
Kurbanlık Karaman koç en az 16 kg 1,295,00 TL'den satışa sunulacak.:
Kurbanlık koçlar, minimum 16 kilogramdır.
4 temel parçaya bölünerek tam ve kemikli şekilde özel poşetli koliye konulacaktır.
Bağırsak, deri, kelle, paça, işkembe kurban sahibi adına Türk Hava Kurumuna bağışlanacaktır. İlgili bağış makbuzları kutuların içerisinde kurban sahibine ulaştırılacaktır. Kurbanlık koçların yürek, ciğer, böbrek, dalak ve kuyruk yağlarının tamamı her koliye konulacaktır."
A101 KURBANLIK SİPARİŞİ NASIL VERİLİR?
A101'in online sitesinden İslami kurallara uygun olarak, kurban siparişinizi 5 adımda kolayca tamamlayabiliyorsunuz. Sepetinizde kurban ve kurban dışı ürünler aynı anda bulunamaz.
2019 yılında A101'de kurbanlık fiyatları nasıldı:
A101 14 kiloluk Karaman Koç kurbanlık fiyatı 1.195 lira olarak açıklanmıştı. A 101'de kurbanlık dana fiyatı ise 20 kilo et için 1.345 lira olarak açıklanmıştı. Denizbank kartı olanları 50 lira indirim sağlanırken, Bonus, Maximum, Yapı Kredi World kredi kartlarına peşin fiyatına 4 taksit yapıldı.
BİM KURBANLIK FİYATLARI!
2020 BİM kurbanlık fiyatları henüz açıklanmadı.
BİM'de sipariş verilen kurbanlıklar kesilip parçalara ayrılmış şekilde koliyle adrese teslim ediliyor.
BİM'de kurbanlıklar özenle seçilir.
Kesimler dini usüllere uygun bir şekilde zamanında yapılır.
Kesim ve paketleme işletmeleri özenle seçilir.
Veteriner hekimlerin kontrolünde kesim yapılır.
Kurban kolileri özenle hazırlanır.
Güvenli sevkiyat yapılır.
Diyanet işleri başkanlığının iznine tabidir ve bu izinleri de almıştır.
KURBAN VEKALET ÜCRETİ NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şu açıklamayı gerçekleştirdi;
"Bu yıl da vekalet yoluyla kurban çalışmalarımız kapsamında, Türkiye'de 81 il, 232 ilçede, yurt dışında ise 75 ülkenin 287 bölgesinde mazlum ve muhtaç kardeşlerimize halkımızın, insanımızın yardım elini ulaştırmaya devam edeceğiz. Bunun için görevli ve gönüllülerimiz başta olmak üzere bağış aşamasından, kesilen kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına kadarki süreçte, ülkemizdeki ve yurt dışındaki hocalarımız, gönüllülerimiz ve yardımcı kuruluşlardaki çalışanlarla beraber bu yılki kurban organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz. TDV olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 975 lira, yurt dışı 825 lira olarak belirledik."