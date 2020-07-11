BİM A101 Migros Carrefour Kurbanlık fiyatları ne kadar? Büyükbaş - Küçükbaş 2020 kurban fiyatları!

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları 2020 Kurban bayramı'nın yaklaşması ile beraber binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Müslümanlar için büyük önem taşıyan bu tarihte kurban kesme ibadetini gerçekleştirmek isteyen kişiler bu yıl için kurbanlık fiyatları araştırması yapıyor. Peki, Büyükbaş ve küçükbaş 2020 BİM A101 Migros Carrefour kurban fiyatları ne kadar? İşte bu yıl için belirlenen ortalama rakamlar…

2020 BÜYÜKBAŞ – KÜÇÜKBAŞ KURBAN FİYATLARI!

Türkiye'nin birçok noktasında bulunan marketlerde de kurbanlık satışları başladı. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla BİM A101 Migros Carrefour kurbanlık fiyatları vatandaşların merak ettiği ve yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor…