Define için 700 yıllık çınarı talan edip yaktılar

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki bir bölge 'altın var' söylentisiyle definecilerin uğrak yeri oldu. Bölgedeki birçok noktayı kazan definecilerin bu defa da hedefi 700 yıllık olduğu tahmin edilen asırlık çınar ağacı oldu. Büyüklüğü ve ihtişamıyla dikkat çeken çınar ağacının ortasını kazan define avcıları yetmezmiş gibi ağacın işini ateşe verdi. İçi yanan ağaç kurumamak için direniyor. Aynı yerde bulunan başka bir çınar ağacının ise kuruduğu görüldü. Bölgede yaşayanlar tarihi çınarların kurumaması için yetkililerin önlem almasını istiyor. Bölgede yaşayan Ali Kabran, "Bu bölgede Yazıcıoğlu diye derebeyi yaşamış onun definesi olduğu söyleniyor" dedi.