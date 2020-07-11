Deprem mi oldu? 11 Temmuz 2020 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Türkiye'de özellikle son aylarda meydana gelen depremler vatandaşları da korkutuyor. Deprem sıklığının artması nedeniyle son depremler listesi de büyük merak konusu oluyor. Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesi üzerinden anlık olarak bildirilen son depremler listesi üzerinden meydana gelen depremlerin büyüklüğü ve derinliğine bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Sabah.com.tr'nin son depremler sayfası üzerinden de Türkiye'de meydana gelen depremleri görebilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamalara göre bugün meydana gelen depremlerin listesi anlık olarak duyuruluyor. 11 Temmuz'da yaşanan depremler şöyle;
SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
AKDENİZ'DE DEPREM
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.32'de Girit Adası'nın güneybatısı açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 5,55 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Muğla'nın Datça ilçesine 408 kilometre mesafede olduğu belirlendi.