Deprem mi oldu? 11 Temmuz 2020 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Türkiye'de özellikle son aylarda meydana gelen depremler vatandaşları da korkutuyor. Deprem sıklığının artması nedeniyle son depremler listesi de büyük merak konusu oluyor. Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesi üzerinden anlık olarak bildirilen son depremler listesi üzerinden meydana gelen depremlerin büyüklüğü ve derinliğine bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Sabah.com.tr'nin son depremler sayfası üzerinden de Türkiye'de meydana gelen depremleri görebilirsiniz.

DEPREM Mİ OLDU? 11 TEMMUZ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamalara göre bugün meydana gelen depremlerin listesi anlık olarak duyuruluyor. 11 Temmuz'da yaşanan depremler şöyle;