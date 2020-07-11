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mi oldu? 11 Temmuz 2020 Kandilli Rasathanesi listesi!

Kandilli Rasathanesi’nin resmi internet sitesi üzerinden listesi anlık olarak bildiriliyor. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde meydana gelen depremler vatandaşlara korku yaşatırken, ilk akıllara gelen ise depremin şiddeti oluyor. Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden büyüklüğü, derinliği ve diğer tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz. Peki, bugün hangi illerde deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte 11 Temmuz 2020 son depremler listesi

Giriş Tarihi: 11.7.2020 13:18 ABONE OL
Deprem mi oldu? 11 Temmuz 2020 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Türkiye'de özellikle son aylarda meydana gelen depremler vatandaşları da korkutuyor. sıklığının artması nedeniyle listesi de büyük merak konusu oluyor. Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesi üzerinden anlık olarak bildirilen son depremler listesi üzerinden meydana gelen depremlerin büyüklüğü ve derinliğine bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Sabah.com.tr'nin son depremler sayfası üzerinden de Türkiye'de meydana gelen depremleri görebilirsiniz.

DEPREM Mİ OLDU? 11 TEMMUZ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamalara göre bugün meydana gelen depremlerin listesi anlık olarak duyuruluyor. 11 Temmuz'da yaşanan depremler şöyle;

Deprem mi oldu? 11 Temmuz 2020 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

AKDENİZ'DE DEPREM

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.32'de Girit Adası'nın güneybatısı açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem mi oldu? 11 Temmuz 2020 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Deniz yüzeyinin 5,55 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Muğla'nın Datça ilçesine 408 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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Deprem mi oldu? 11 Temmuz 2020 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
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