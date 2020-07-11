Eflin serseri kurşun kurbanı

Diyarbakır'da önceki gün husumetlilerin oturduğu kahvehaneye düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişiyi yaralayan Ali E., olay yerinden kaçtığı sırada havaya rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar, misafirliğe gittiği evin penceresinden dışarıyı izleyen 5 yaşındaki Eflin Günbey'e isabet etti.Eflin Günbey ile kahvehanedeki saldırıda yaralanan Yakup K., Şahin K. ve Enver B., sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı.Yaralı-lardan küçük Eflin, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Küçük Eflin dün gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis, saldırganları tespit etti. Operasyon düzenleyen polis ekipleri şüphelilerden A.D.'yi gözaltına aldı. Olaya karışan diğer şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor.