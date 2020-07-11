Emekli hakime fotoğraflı taciz iddiası

"AL, ÇEKMİŞSİN İŞTE"

Bu anlar ise bir yolcunun cep telefonu tarafından kaydedildi.Tramvayda yolcuların tepkisiyle M.E., telefonunda fotoğrafların bulunduğu klasörü açmak zorunda kaldı. Bu sırada kız çocuğunun "Al, çekmişsin işte" şeklinde bağırdığı görüldü.