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Emekli hakime fotoğraflı taciz iddiası

'in Karşıyaka ilçesinde, tramvayda 15 yaşındaki bir kız çocuğun fotoğrafını çektiği iddia edilen emekli hakim, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 11.7.2020 15:41 Son Güncelleme: 11.7.2020 15:54 ABONE OL
Emekli hakime fotoğraflı taciz iddiası

Edinilen bilgiye göre olay, Karşıyaka Tramvayı'nda meydana geldi. Emekli hakim olduğu ifade edilen M.E., iddiaya göre tramvayda telefonunu çıkararak fotoğraf çekti.

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15 yaşındaki bir çocuk, kendisinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle M.E.'ye tepki gösterdi.

Emekli hakime fotoğraflı taciz iddiası

"AL, ÇEKMİŞSİN İŞTE"

Bu anlar ise bir yolcunun cep telefonu tarafından kaydedildi.Tramvayda yolcuların tepkisiyle M.E., telefonunda fotoğrafların bulunduğu klasörü açmak zorunda kaldı. Bu sırada kız çocuğunun "Al, çekmişsin işte" şeklinde bağırdığı görüldü.

Emekli hakime fotoğraflı taciz iddiası

Şikayet üzerine M.E. polis ekiplerince gözaltına alındı ve daha sonra adliyeye sevk edildi.

Emekli hakime fotoğraflı taciz iddiası

"RASTGELE DOĞRULTTUM"

İkmalen dosya üzerinden adliyeye sevk edilen M.E.'nin ifadesinde, "Ben özellikle kimsenin fotoğrafını çekmedim. Telefonumu yeni aldığım için kamerasını denemek istedim ve tramvayın içine rastgele doğrulttum" dediği belirtildi.

Emekli hakime fotoğraflı taciz iddiası

M.E., savcılıkça serbest bırakıldı.

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Emekli hakime fotoğraflı taciz iddiası
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