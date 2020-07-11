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Fiyatlar düştü, pazar boş kaldı

'ta halk pazarında oluşan yoğunluk bu kez yerini sessizliğe bıraktı. Adeta hınca hınç dolu olan bu kez boş kaldı.

İHA
Giriş Tarihi: 11.7.2020 15:47 ABONE OL
Fiyatlar düştü, pazar boş kaldı

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Zonguldak İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bir süreliğine kapatılan Halk Pazarı, alınan tedbirlerin ardından yeniden açılmıştı. Bu süre boyunca esnaflar mahallelerde satış gerçekleştirmişti.

Normalleşme süreci ile birlikte Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan halk pazarında fiyatların uygun olmasına rağmen boş kaldı. Domates 3 TL ve 5 TL, fasulye 5 TL üzüm 4 TL, salata 2,5 TL patlıcan 5TL , soğan 2,5, patates 2,5TL karpuz 1,5 TL liradan satışa sunuldu.

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Fiyatlar düştü, pazar boş kaldı
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