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Gelinler için altın işlemeli maske yaptılar

'ta, düğün ve nişanların yasak olması nedeniyle bir süredir kapalı olan altın takı atölyelerinde, üretim kaldığı yerden devam ediyor. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, maskenin üzerine altın işleme yapıldığını belirterek, "Düğünlerde bilezik, kemer, taç, yüzük, küpenin haricinde bu yeni normalde altın maskelerin gündemde olacağını düşünüyoruz" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 11.7.2020 17:03 ABONE OL
Gelinler için altın işlemeli maske yaptılar

'100 BİN LİRALIK YENİ MODELLER ÜRETECEĞİZ'

Koronavirüs nedeniyle altın takı imalat sektörünün zor günler yaşadığını belirten Hacı Mustafa Öz, düğünlere izin verilmesiyle birlikte 'Sektöre nasıl bir katkı, heyecan sağlarız?' diye düşünürken akıllarına altın maske fikri geldiğini söyledi. Öz, "Gelinlerin olmazsa olmaz olan takılarının yanına bir de altın maske fikri aklımıza geldi. Ve bunun tasarımını yapıp üretimine başladık. Şu anda ürettiğimiz bu maske düğünlerin olmazsa olmazı diye düşünüyoruz ve beklentimiz her düğün için yükseklerde. Bu maskemiz 30 gram, 14 bin lira değerinde ve 22 ayar altından yapıldı. Tasarım ve üretim için 3 gün uğraştı ustalarımız. Önümüzdeki günlerde 50 bin, 100 bin liraya kadar ulaşacak modeller olacak" diye konuştu.

'YENİ NORMALE ALTIN MASKELER GÜNDEMDE OLACAK'

Altın maskenin aynı zamanda sağlıklı da olduğunu belirten Hacı Mustafa Öz şöyle devam etti:

"Çeşitli model ve motiflerde. Biz maskeyi tamamen altın da yapabilirdik ama işlevi olsun, gerçek hakiki maskenin üzerine altın işleme yaptık ve bu şekilde hem kullanım açısından pandemi döneminde işlevselliği olsun istedik. Ortaya düğünler için, özellikle gelinler için çok hoş motifli bir eser ortaya çıktı. Artık görünüyor ki uzun bir süre daha yeni normalle yaşayacağız ve düğünlerde bilezik, kemer, taç, yüzük, küpenin haricinde bu yeni normalde altın maskeler alacak" dedi.

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Gelinler için altın işlemeli maske yaptılar
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