Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Göktürk'te binanın çatısı alev alev yandı

Göktürk'te binanın çatısı alev alev yandı

'te iki katlı bir binanın çatısında çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çatısı tamamen yanan bina havadan görüntülendi.

DHA
Giriş Tarihi: 11.7.2020 14:36 Son Güncelleme: 11.7.2020 14:36 ABONE OL
Göktürk'te binanın çatısı alev alev yandı

Eyüpsultan Göktürk Caddesi'nde bulunan binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar paniğe kapılarak sokağa çıktı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine Eyüpsultan ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çatıdan metrelerce yükselen alevlere müdahale eden ekipler bir süre sonra kontrol altına alarak tamamen söndürdü. Polis ve zabıta ekipleri de sokakta güvenlik önlemi alırken yangının ardından bina çatısında büyük çapta hasar meydana geldi. Tamamen yanan çatı havadan görüntülendi.

Konyaaltı Sahili'nde, denizde dalış yaparken tabanca buldu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Göktürk'te binanın çatısı alev alev yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA