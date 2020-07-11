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Göl kirlendi balıklar ölüyor

Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
Göl kirlendi balıklar ölüyor
İstanbul Küçükçekmece Gölü'nde son zamanlarda meydana gelen balık ölümleri üzerine yapılan incelemede, göldeki çözünmüş oksijen miktarının 0,4 mg/lt seviyesine kadar düştüğü tespit edildi. Göldeki ölü balıklar arasında nesli tükenme tehlikesi altındaki 2 dev mersin balığına da rastlandı. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Memiş "Mersin balıkları aslında dayanıklı balıklardır. Bu bölgede görülmeleri de iyi haber. Ancak gölün su sıcaklığının fazla olması ve gölün kirli olması ölümlerini hızlandırdı. Balıkları bulduğumuz gün gölde hiç oksijen yoktu. Kirlilik, balık ölümlerine neden oluyor" dedi.
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Göl kirlendi balıklar ölüyor
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