Son dakika haberi: 11 Temmuz Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tablosu Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum

Son dakika haberleri… Dünyada corona virüsü son dakika haberleri yakından takip edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısını akşam saatlerinde açıklıyor. Salgınla mücadeleye devam eden Türkiye'de vaka, ölü sayısı, entübe ve iyileşen hasta sayısı gibi günlük tablo bilgileri her gün değişiklik gösteriyor. Bakan Fahrettin Koca'nın en son açıkladığı verilerde; vefat sayısı 23 iken vaka sayısı bin 3 olarak kayıtlara geçti. Buna göre; Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 11 Temmuz Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum nedir? İşte Sağlık Bakanlığı günlü tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka, ölü sayısına ilişkin son dakika gelişmeleri…

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI AÇIKLANDI! 11 TEMMUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 11 Temmuz tarihine ait corona virüs ölü ve vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın son paylaştığı veriye göre Türkiye'de bugün 1.016 yeni vaka tespit edildi, 21 kişi ise hayatını kaybetti. Türkiye'de bugün iyileşen sayısı 1.334 oldu.

İşte corona vaka ve ölü sayısına ilişkin son dakika gelişmeleri…