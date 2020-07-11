Son dakika haberi: 11 Temmuz Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tablosu Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum

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haberi: 11 Temmuz Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? tablosu Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum

Corona virüsü ölü ve vaka sayısı haberleri her gün günlük tablo ile takip ediliyor. Salgınla mücadelede olumlu sonuçlar sergileyen ülkemizde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük tabloyu açıklarken sosyal mesafe ve maske kullanımının önemine dikkat çekiyor. En son açıklanan günlük tabloda; vaka sayısı bin 3, ölü sayısı 23 olarak kayıtlara geçti. Bakan Koca günlük tabloyu açıklarken vaka, ölü, iyileşen hasta sayısı gibi il il değerlendirmelerde bulunmaya devam ediyor. Peki Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 11 Temmuz Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum ne? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı!

Giriş Tarihi: 11.7.2020 20:11 Son Güncelleme: 11.7.2020 20:12 ABONE OL
Günlük tablo son dakika: 11 Temmuz Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum

haberleri… Dünyada corona virüsü son dakika haberleri yakından takip edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısını akşam saatlerinde açıklıyor. Salgınla mücadeleye devam eden Türkiye'de vaka, ölü sayısı, entübe ve iyileşen hasta sayısı gibi günlük tablo bilgileri her gün değişiklik gösteriyor. 'nın en son açıkladığı verilerde; vefat sayısı 23 iken vaka sayısı bin 3 olarak kayıtlara geçti. Buna göre; Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 11 Temmuz Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum nedir? İşte günlü tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka, ölü sayısına ilişkin son dakika gelişmeleri…

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI AÇIKLANDI! 11 TEMMUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 11 Temmuz tarihine ait corona virüs ölü ve vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın son paylaştığı veriye göre Türkiye'de bugün 1.016 yeni vaka tespit edildi, 21 kişi ise hayatını kaybetti. Türkiye'de bugün iyileşen sayısı 1.334 oldu.

İşte corona vaka ve ölü sayısına ilişkin son dakika gelişmeleri…

Günlük tablo son dakika: 11 Temmuz Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum

11 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA TABLOSU!

Bakan Koca açıkladı;

Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı.

Bugünkü test sayısı: 48.813

Bugünkü vaka sayısı:1.016

Bugünkü vefat sayısı: 21

Bugünkü iyileşenlerin sayısı:1334

Günlük tablo son dakika: 11 Temmuz Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum

10 TEMMUZ CORONA VİRÜS VERİLERİ

Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000'in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı.

Günlük tablo son dakika: 11 Temmuz Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum

9 TEMMUZ CORONA VİRÜS VERİLERİ

Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor.

Günlük tablo son dakika: 11 Temmuz Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum
Günlük tablo son dakika: 11 Temmuz Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum
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Son dakika haberi: 11 Temmuz Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tablosu Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum
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